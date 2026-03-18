La street food algérienne couronnée meilleure d'Afrique par TasteAtlas en 2026, une fierté nationale à savourer.

Découvrez les saveurs de l’Afrique à travers le dernier classement des meilleures spécialités de rue publié par le guide gastronomique TasteAtlas.

De la street food algérienne, qui se distingue en tête du palmarès, aux traditions culinaires subsahariennes, en passant par la diversité du Maghreb et les délices de l’Afrique de l’Ouest et du Sud, ce tour d’horizon vous fera voyager au cœur de la richesse gastronomique africaine.

La street food algérienne, une gastronomie de rue couronnée en Afrique

Le guide culinaire renommé TasteAtlas a récemment dévoilé son dernier classement des meilleures spécialités de rue en Afrique.

À la surprise générale, c’est la cuisine de rue algérienne qui s’est hissée au sommet de ce palmarès.

Avec une note impressionnante de 4.6 sur 5, le plat algérien Karantika a su conquérir les papilles et se distinguer parmi les autres mets africains.

TasteAtlas, véritable encyclopédie gastronomique interactive, est reconnue pour sa cartographie mondiale des saveurs.

Fondée par l’entrepreneur croate Matija Babić, cette plateforme établit ses classements en se basant sur les avis d’experts et les votes d’utilisateurs du monde entier.

La Karantika et la Mahjouba, deux joyaux de la cuisine algérienne

La Karantika, originaire d’Oran, est un flan de farine de pois chiches. Sa croûte dorée et son cœur onctueux ont su séduire les palais africains. Servie dans du pain frais avec une touche de cumin et de harissa, elle a devancé la Taameya égyptienne, confirmant ainsi son statut d’icône culinaire indémodable.

La Mahjouba, quant à elle, est une crêpe de semoule pliée à la main, farcie d’une compotée de tomates et d’oignons caramélisés.

Elle incarne l’excellence des spécialités locales face au Shawarma égyptien et aux célèbres beignets de pommes de terre marocains, la Maakouda. Ces deux plats algériens ont conquis les palais africains par leur simplicité et leur authenticité.

Au-delà de l’Algérie, un panorama culinaire africain riche et varié

Le classement TasteAtlas ne se limite pas au Maghreb. Il met en exergue la richesse des traditions culinaires subsahariennes.

L’Afrique de l’Ouest est représentée par le Waakye ghanéen, plat nutritif à base de riz et de haricots, et le Suya nigérian, brochettes de bœuf épicées à la poudre d’arachide.

L’Afrique du Sud, le Kenya, la Tanzanie, Maurice et la Côte d’Ivoire offrent également des plats emblématiques.

Du Vetkoek sud-africain au Dholl Puri mauricien, en passant par le Nyama Choma kényan, le Mshikaki tanzanien et l’Alloco ivoirien, ces mets témoignent de la diversité culinaire du continent africain.