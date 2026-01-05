La Super Coupe se prépare, le lieu et la date enfin dévoilés pour les fans impatients

La Supercoupe d’Algérie de football 2025 promet une rencontre électrisante entre le MC Alger et l’USM Alger, le samedi 17 janvier à 17h00.

Ce « big derby », annoncé par la Ligue de football professionnel (LFP) sur ses réseaux sociaux, se tiendra au stade Nelson Mandela de Baraki, à Alger. Un événement incontournable pour les passionnés du ballon rond.

Rendez-vous le 17 janvier pour un duel au sommet !

La Ligue de football professionnel (LFP) a récemment annoncé la date de la Supercoupe d’Algérie de football 2025.

🚨| OFFICIEL : la super coupe d’Algérie aura lieu le 17 janvier au stade Nelson Mandela à Alger. pic.twitter.com/AyYuSO6SLO — MCA Insider ⭐️ (@MCA_Insider) January 3, 2026

Cette rencontre tant attendue aura lieu au stade Nelson Mandela de Baraki, à Alger. Un événement majeur du calendrier sportif algérien qui promet une belle affiche et beaucoup de suspense.

Un duel entre deux grands du football algérien

Ce match, c’est bien plus qu’une coupe. C’est une vitrine du football algérien et un moment que les supporters attendent chaque saison avec impatience. Dahmane, 41 ans, passionnée de football algérien

Ces deux équipes ont une longue histoire de rivalité, ajoutant une couche supplémentaire d’excitation à cette rencontre.

Rappelons que le MCA est le détenteur actuel de la Supercoupe d’Algérie, ayant remporté le trophée aux dépens du CR Belouizdad lors d’une séance de tirs au but mémorable. Le suspense sera donc à son comble pour savoir qui repartira avec le trophée cette année.

Un événement incontournable pour les fans de football

La LFP qualifie ce match de « big derby », soulignant l’importance de cette confrontation entre deux des plus grandes équipes du pays.

Quand le MCA joue l’USMA, surtout pour un trophée, ce n’est jamais un match ordinaire. Il y a l’histoire, la pression, l’honneur. Même les joueurs le ressentent. Amar, 34 ans, supporter du MC Alger

C’est un événement que les fans de football attendent avec impatience, témoignant de la passion du peuple algérien pour le sport roi.

Cette Supercoupe d’Algérie 2025 promet une belle affiche pleine de suspense et d’émotions fortes. Les enjeux sont élevés et l’excitation est à son comble. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de football.