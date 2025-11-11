La Supercoupe de la FAF voit son calendrier bouleversé, un report inattendu à l’horizon

La Supercoupe d’Algérie de football 2025 promet une rencontre électrisante entre le MC Alger, champion d’Algérie en titre, et l’USM Alger, récent vainqueur de la Coupe d’Algérie.

Initialement prévu pour le 26 décembre, le match a été reporté au 17 janvier 2026 par la Ligue de football professionnel (LFP).

Un duel au sommet : MC Alger contre USM Alger

La Supercoupe d’Algérie de football 2025 promet une rencontre électrisante entre deux géants du football algérien, le MC Alger et l’USM Alger.

Le MC Alger, couronné champion d’Algérie en titre, est prêt à défendre son honneur sur le terrain.

De son côté, l’USM Alger, qui a brillamment remporté la Coupe d’Algérie en battant le CR Belouizdad (2-0) lors de la finale du 5 juillet 2025 au stade Nelson Mandela à Baraki, ne manquera pas de donner du fil à retordre à son adversaire. Un duel au sommet en perspective.

Changement de date : un report inattendu

Initialement prévu pour le vendredi 26 décembre, le match a été reporté au samedi 17 janvier 2026.

22 Jours de report Le duel entre le MC Alger et l'USM Alger a été repoussé de 22 jours.

Ce changement de date a été annoncé par la Ligue de football professionnel (LFP) lors de la publication du nouveau calendrier.

Les raisons précises de ce report n’ont pas été explicitement communiquées. Cependant, il est possible que des considérations logistiques ou des contraintes liées à l’organisation aient motivé cette décision.

J’avais prévu de faire le déplacement fin décembre. Le report au 17 janvier me laisse plus de temps pour m’organiser, mais j’espère qu’il n’y aura pas d’autre changement. Karim, 34 ans, supporter du MCA

Quoi qu’il en soit, les fans attendent avec impatience ce duel au sommet.

Impact du nouveau calendrier sur les équipes et les fans

Ce report pourrait avoir des conséquences sur la préparation des équipes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dzair prime (@dzairprime)

En effet, le MC Alger et l’USM Alger auront plus de temps pour se préparer à ce duel tant attendu. Cela pourrait également affecter les fans qui avaient déjà planifié leur agenda en fonction de la date initiale.

L’attente sera longue, mais ce délai pourrait jouer en faveur de notre équipe. On aura le temps de récupérer nos blessés. Nassim, 28 ans, fan de l'USMA

Rappelons que lors de la dernière édition de la Supercoupe, le 8 février 2025, le MC Alger avait triomphé face au CR Belouizdad (2-2, 4-3 aux tirs au but). Les fans espèrent sans doute un match tout aussi palpitant cette année.