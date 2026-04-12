La troisième phase du système d'information national pour l'immatriculation des véhicules se met en route, voici ce qui change pour vous.

Le Ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a récemment lancé la troisième phase du système d’information national d’immatriculation des véhicules.

Cette étape cruciale vise à renforcer les phases précédentes, en se concentrant notamment sur l’immatriculation des véhicules importés neufs et d’occasion de moins de trois ans.

Lancement de la troisième phase du système d’immatriculation des véhicules : qu’est-ce qui change ?

Le 5 avril, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a initié la troisième phase du système d’information national d’immatriculation des véhicules.

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر اليوم السبت، عن إطلاق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي لترقيم المركبات المستوردة، الجديدة والمستعملة أقل من ثلاث (03) سنوات.

وحسب ذات المصدر، فإن هذه العملية تشمل ترقيم المركبات ومعدات الأشغال العمومية المكونة للحضيرة الوطنية،… pic.twitter.com/GrzynEUKgO — Rt arabic – الجزائر (@rtarabicalgeria) April 11, 2026



Cette étape s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de numérisation et de modernisation des services administratifs.

Cette nouvelle phase vise à renforcer les précédentes, en se concentrant notamment sur l’immatriculation des véhicules importés neufs et d’occasion de moins de trois ans.

Elle marque une avancée significative dans la transformation numérique du processus d’immatriculation.

Nouvelles obligations pour les propriétaires de véhicules et d’engins de travaux publics

Les propriétaires de véhicules et d’engins de travaux publics déjà immatriculés sont désormais tenus de se conformer à de nouvelles obligations.

Avant toute vente, changement de résidence, transfert de propriété aux héritiers ou modification des caractéristiques techniques du véhicule, ils doivent obtenir une nouvelle carte d’immatriculation via le système d’information national.

Une fois cette nouvelle carte obtenue, la transaction peut être effectuée auprès du service des cartes grises de n’importe quelle commune du pays.

Cette mesure vise à simplifier les démarches administratives et à renforcer la sécurité juridique des transactions.

Quels sont les avantages du nouveau système d’immatriculation ?

Le nouveau système d’immatriculation offre plusieurs avantages. Tout d’abord, il simplifie le processus de vente en générant automatiquement le formulaire de déclaration de vente. Ainsi, vendeur et acheteur n’ont plus besoin de remplir ce document manuellement.

De plus, les cartes d’immatriculation obtenues avant la mise en place de ce système restent valables pour circuler.

Il n’est donc pas nécessaire de les renouveler, ce qui représente un gain de temps et d’argent pour les propriétaires de véhicules.