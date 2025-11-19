La Tunisie brille à Stockholm, récompensée pour son système éducatif et sa santé publique de qualité

La Tunisie a brillé lors de la première édition des « African Impact Awards 2025 » à Stockholm, en remportant deux distinctions majeures.

Classée première en matière de santé publique et reconnue comme le « meilleur pays africain pour l’autonomisation éducative et la promotion de l’alphabétisation« , elle démontre une fois de plus son engagement indéfectible envers l’éducation et la santé publique.

Les « African Impact Awards 2025« , une première édition tenue à Stockholm, ont mis en lumière les réalisations africaines les plus impressionnantes de l’année.

La Tunisie s’est distinguée en remportant deux prix majeurs lors de cet événement prestigieux.

2 Récompenses obtenues Un doublé qui place la Tunisie en tête du classement pour la santé publique et l’autonomisation éducative.

Ces récompenses soulignent les efforts considérables du pays dans le domaine de la santé publique et de l’éducation.

Elles témoignent de l’engagement continu de la Tunisie depuis son indépendance en 1956, faisant d’elle une étoile montante sur le continent africain.

Quels sont les secrets du succès tunisien en matière d’éducation et de santé publique ?

La Tunisie a su se démarquer grâce à son système d’enseignement gratuit et obligatoire, qui est un pilier fondamental de sa politique éducative.

Le déploiement national des établissements scolaires a permis une accessibilité à l’éducation pour tous, indépendamment de la situation géographique ou socio-économique.

De plus, le pays a adopté un modèle d’éducation inclusif, reconnu comme une référence sur le continent africain.

Cette approche vise à garantir que chaque individu, quelles que soient ses capacités ou ses besoins spécifiques, puisse bénéficier d’une éducation de qualité.

L’accessibilité à l’école pour tous a vraiment changé les choses. On voit des enfants issus de milieux très différents réussir parce qu’ils ont les mêmes chances. Cette égalité, c’est ce qui fait la force du système tunisien.

Nadia, 42 ans, enseignante

L’ambassade de Tunisie à Stockholm : un engagement reconnu et salué !

Depuis l’indépendance du pays en 1956, l’ambassade de Tunisie à Stockholm a maintenu un engagement ininterrompu dans le domaine de l’éducation.

Cette détermination a été récompensée lors des « African Impact Awards 2025« , où elle a reçu deux prix majeurs.

Exprimant sa fierté et sa reconnaissance, l’ambassade a salué cette initiative qui met en lumière les progrès continus accomplis par les pays africains.

Elle a particulièrement souligné les performances exceptionnelles de la Tunisie dans ce domaine.

Voir la Tunisie récompensée pour des efforts aussi constants, c’est inspirant. On mesure ici, en Suède, à quel point le pays s’investit pour l’éducation et la santé. Ces prix ne tombent pas du ciel : ils reflètent un travail solide et ancien.

Laurent, 51 ans, collaborateur d’ambassade