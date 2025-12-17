La Tunisie célèbre son 22ème trésor inscrit au patrimoine de l’UNESCO, un voyage à travers l’histoire et la culture

Avec 22 éléments inscrits sur les listes du patrimoine de l’UNESCO, la Tunisie se distingue parmi les pays arabes et africains.

Son patrimoine, riche et diversifié, englobe des biens culturels matériels et immatériels, des sites naturels et des documents historiques.

La récente inscription du « khôl arabe » vient renforcer cette position, tandis que de nouveaux dossiers sont en préparation pour une reconnaissance mondiale.

La Tunisie, un leader arabe et africain du patrimoine mondial

La Tunisie se distingue comme l’un des pays arabes et africains les plus reconnus pour son riche patrimoine culturel et naturel.

Cette reconnaissance est attestée par sa présence notable sur les listes du patrimoine de l’UNESCO.

 

En effet, le pays compte à ce jour 22 éléments inscrits, couvrant une grande diversité allant des biens culturels matériels et immatériels aux sites naturels.

Récemment, l’inscription du « khôl arabe » sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité a renforcé la position de la Tunisie sur la scène internationale. Ce nouvel ajout souligne l’engagement continu du pays à préserver et à valoriser son patrimoine unique.

Les trésors tunisiens inscrits au patrimoine de l’UNESCO

Le patrimoine tunisien à l’UNESCO est riche et varié. Il comprend huit sites du Patrimoine mondial culturel et naturel, parmi lesquels figurent l’île de Djerba, la médina de Sousse, le Parc national de l’Ichkeul et le site archéologique de Carthage.


En outre, la Tunisie compte quatre dossiers nationaux du Patrimoine culturel immatériel, dont la harissa et la poterie des femmes de Sejnane, ainsi que six dossiers communs avec d’autres pays arabes, comme le couscous et la calligraphie arabe.


Trois archives du Registre « Mémoire du monde » complètent cette liste, témoignant de l’importance historique du pays.

Vers une reconnaissance encore plus grande du patrimoine tunisien

La Tunisie ne compte pas s’arrêter là et prépare activement de nouveaux dossiers pour leur inscription sur les listes de l’UNESCO.

Ces efforts s’inscrivent notamment dans le cadre du Réseau mondial des géoparcs, témoignant de la volonté du pays à valoriser son patrimoine naturel exceptionnel.

L’inscription récente du « khôl arabe », dossier commun avec d’autres pays arabes, sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, a renforcé cette dynamique. Cela confirme la place de la Tunisie parmi les principaux acteurs mondiaux en matière de préservation du patrimoine.

Imen Haouari

Écrit par Imen Haouari

Imen Haouari est journaliste indépendante spécialisée dans l’actualité tunisienne. Ses articles couvrent un large spectre allant de la politique nationale aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui façonnent le quotidien du pays.

Attachée à une information claire et vérifiée, elle met un point d’honneur à décrypter les faits avec rigueur et neutralité. Sa plume analytique éclaire les grands événements tunisiens tout en donnant une place centrale aux voix citoyennes et aux réalités locales.