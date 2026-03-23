La Tunisie, championne mondiale incontestée de l’olive bio, fait briller son or vert à l’international

La Tunisie, championne mondiale incontestée de l'olive bio, fait briller son or vert à l'international

Découvrez comment la Tunisie, premier producteur mondial d’olives biologiques, a transformé son secteur agricole.

Grâce à des conditions climatiques favorables, une expertise accumulée et des systèmes de certification conformes aux normes internationales, le pays a su se positionner sur le marché international.

Cependant, malgré ces succès, des défis restent à relever pour dynamiser et diversifier l’économie nationale.

L’ascension fulgurante de la Tunisie sur le marché mondial de l’olive bio

La Tunisie s’est hissée au rang de premier producteur mondial d’olives biologiques, reflétant une transformation qualitative de son secteur agricole.

Cette performance confirme le succès du pays dans son positionnement sur les chaînes de valeur mondiales pour les produits agricoles de haute qualité.


Selon le ministère de l’Agriculture, la Tunisie a su se positionner avantageusement sur le marché de l’olive biologique, répondant à une demande internationale croissante pour les produits durables.

Les statistiques indiquent que la Tunisie est en tête en termes de superficies consacrées à l’olivaison biologique, estimées à environ 144 000 hectares.

Le secteur de l’agriculture biologique en Tunisie a connu un développement remarquable ces dernières années, avec une superficie totale dédiée atteignant environ 235 000 hectares, lui conférant un poids stratégique au sein du système agricole national.

Les facteurs clés de cette réussite

Plusieurs éléments ont contribué à cette performance exceptionnelle. D’abord, les conditions climatiques favorables de la Tunisie sont propices à la culture de l’olive bio.

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Ensuite, le pays a su capitaliser sur son expertise accumulée dans ce domaine et développer des systèmes de certification conformes aux normes internationales.


En outre, le secteur se distingue par la diversité de ses acteurs, qui compte environ 6 270 producteurs, transformateurs et exportateurs.

Leur organisation et intégration efficaces à toutes les étapes de production et de valorisation ont grandement contribué à l’amélioration de la qualité du produit et à son accès aux marchés extérieurs.

Ambitions futures et stratégie nationale

La stratégie nationale vise à dynamiser et diversifier l’économie nationale, notamment par le développement du secteur de l’olive bio.

Les ambitions pour l’avenir sont grandes, avec un accent particulier sur l’amélioration de la gouvernance et la mise en place d’un contrôle officiel renforcé.

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Imen Haouari

Écrit par Imen Haouari

Imen Haouari est journaliste indépendante spécialisée dans l’actualité tunisienne. Ses articles couvrent un large spectre allant de la politique nationale aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui façonnent le quotidien du pays.

Attachée à une information claire et vérifiée, elle met un point d’honneur à décrypter les faits avec rigueur et neutralité. Sa plume analytique éclaire les grands événements tunisiens tout en donnant une place centrale aux voix citoyennes et aux réalités locales.