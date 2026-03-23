La Tunisie, championne mondiale incontestée de l’olive bio, fait briller son or vert à l’international

Découvrez comment la Tunisie, premier producteur mondial d’olives biologiques, a transformé son secteur agricole.

Grâce à des conditions climatiques favorables, une expertise accumulée et des systèmes de certification conformes aux normes internationales, le pays a su se positionner sur le marché international.

Cependant, malgré ces succès, des défis restent à relever pour dynamiser et diversifier l’économie nationale.

L’ascension fulgurante de la Tunisie sur le marché mondial de l’olive bio

La Tunisie s’est hissée au rang de premier producteur mondial d’olives biologiques, reflétant une transformation qualitative de son secteur agricole.

Cette performance confirme le succès du pays dans son positionnement sur les chaînes de valeur mondiales pour les produits agricoles de haute qualité.

🇹🇳🫒 La Tunisie premier exportateur d’huile d’olive du monde arabe, 3ème mondial et bientôt 2ème ! 👉 En 2025, la Tunisie figurait déjà dans le top 3 mondial des exportateurs d’huile d’olive.

Et le début de 2026 confirme l’élan, avec un record historique de 130.900 tonnes… pic.twitter.com/Q2mv40YP1O — Tunisian’s 🔆 (@TounsDawla) March 15, 2026



Selon le ministère de l’Agriculture, la Tunisie a su se positionner avantageusement sur le marché de l’olive biologique, répondant à une demande internationale croissante pour les produits durables.

Les statistiques indiquent que la Tunisie est en tête en termes de superficies consacrées à l’olivaison biologique, estimées à environ 144 000 hectares.

Le secteur de l’agriculture biologique en Tunisie a connu un développement remarquable ces dernières années, avec une superficie totale dédiée atteignant environ 235 000 hectares, lui conférant un poids stratégique au sein du système agricole national.

Les facteurs clés de cette réussite

Plusieurs éléments ont contribué à cette performance exceptionnelle. D’abord, les conditions climatiques favorables de la Tunisie sont propices à la culture de l’olive bio.

Ensuite, le pays a su capitaliser sur son expertise accumulée dans ce domaine et développer des systèmes de certification conformes aux normes internationales.

🇹🇳👍 La Tunisie s’impose comme le roi de l’huile d’olive au Maghreb, en Afrique et dans tout le monde arabe ! ▪️Avec plus de 50 000 tonnes exportées chaque mois, un niveau jamais atteint, la filière tunisienne enregistre une performance historique. En seulement trois mois, plus… pic.twitter.com/Ak5m8VEzkk — Tunisian’s 🔆 (@TounsDawla) March 17, 2026



En outre, le secteur se distingue par la diversité de ses acteurs, qui compte environ 6 270 producteurs, transformateurs et exportateurs.

Leur organisation et intégration efficaces à toutes les étapes de production et de valorisation ont grandement contribué à l’amélioration de la qualité du produit et à son accès aux marchés extérieurs.

Ambitions futures et stratégie nationale

La stratégie nationale vise à dynamiser et diversifier l’économie nationale, notamment par le développement du secteur de l’olive bio.

Les ambitions pour l’avenir sont grandes, avec un accent particulier sur l’amélioration de la gouvernance et la mise en place d’un contrôle officiel renforcé.