La Tunisie envisage une révision budgétaire pour 2026 face à des défis économiques majeurs

La Tunisie se prépare à ajuster ses prévisions budgétaires face à la flambée des prix du pétrole. L’adoption d’une loi de finances complémentaire pour 2026 est envisagée, alors que les coûts énergétiques dépassent largement les estimations initiales, menaçant l’équilibre financier du pays.

La Tunisie face à la flambée des prix du pétrole

L’augmentation des prix internationaux du pétrole, dépassant les 100 dollars le baril, perturbe les équilibres budgétaires de la Tunisie, dont le budget 2026 repose sur un prix de 63 dollars.

Chaque hausse de 50 dollars du baril impose une charge supplémentaire d’environ 500 millions de dinars par mois sur le budget de l’État.

Cette situation souligne la dépendance de la Tunisie aux importations énergétiques, rendant les fluctuations des prix du pétrole cruciales pour les finances publiques. Des ajustements budgétaires pourraient être nécessaires pour maintenir la stabilité financière du pays.

Vers une loi de finances complémentaire en 2026

Face à la pression croissante des prix du pétrole, la Tunisie envisage d’adopter une loi de finances complémentaire pour 2026.

Maher El Kattari, président de la Commission des finances et du budget à l’ARP, a souligné que cette mesure pourrait être soumise à l’Assemblée en octobre. L’objectif est d’ajuster le budget initial, basé sur un baril à 63 dollars, pour refléter la réalité du marché.

Ces ajustements sont cruciaux pour préserver les équilibres financiers prévus dans la loi de finances.

En effet, la dépendance énergétique du pays rend les fluctuations des prix du pétrole déterminantes pour la stabilité économique.

Une révision budgétaire inévitable

La présentation du projet de loi de finances complémentaire pour 2026 à l’Assemblée des représentants du peuple en octobre semble inévitable, coïncidant avec l’examen du budget 2027.

Les fluctuations des cours internationaux et du marché mondial imposent une réévaluation des prévisions budgétaires initiales.

Ces variables économiques majeures, notamment la hausse des prix du pétrole, exercent une pression significative sur les finances publiques tunisiennes.

Une révision budgétaire est donc essentielle pour ajuster les dépenses et maintenir la stabilité économique du pays face à ces défis imprévisibles.