La Tunisie et l’Allemagne scellent des accords de financement pour un avenir prometteur de 100 millions d’euros

Le 31 août 2026, la Tunisie a accueilli Johann Wadephul, Ministre des Affaires Étrangères d’Allemagne, pour célébrer le 70ème anniversaire des relations diplomatiques entre les deux nations.

Cette visite a marqué un tournant dans le renforcement des partenariats économiques et diplomatiques, avec des accords significatifs signés.

Une alliance renforcée pour un avenir durable

Johann Wadephul a effectué une visite officielle en Tunisie, marquant le 70ème anniversaire des relations diplomatiques entre la Tunisie et l’Allemagne.

« 2026 هو عام مميز لـ #تونس و #ألمانيا، إذ نحتفل بـ70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية. ناقشنا اليوم سبل المضي قدماً والإمكانات الكبيرة لتوسيع العلاقات الاقتصادية وشراكتنا في مجال الطاقة. شكراً لكم على حسن الاستقبال في تونس @MohamedAliNafti » -وزير الخارجية 🇩🇪 في 🇹🇳@GermanEmbassyTN pic.twitter.com/PoblI0Sdoc — Germany @ Arab World (@almaniadiplo) August 31, 2026



Cette rencontre a permis aux deux ministres de réaffirmer leur engagement à renforcer les liens d’amitié et de partenariat, soulignant l’excellence de leur coopération actuelle.

Les discussions ont abouti à des mesures concrètes pour dynamiser la coopération bilatérale, notamment dans le développement durable, la transition énergétique, la lutte contre le changement climatique, et la gestion des ressources hydrauliques, consolidant ainsi un partenariat prometteur pour l’avenir.

Opportunités d’investissement et rôle de la diaspora

L’Allemagne, avec plus de 320 entreprises implantées en Tunisie, joue un rôle crucial dans le développement économique du pays.

Les secteurs de l’industrie, des nouvelles technologies et de l’environnement offrent des opportunités significatives pour accroître les investissements allemands.

وقّعت تونس وألمانيا، اليوم الإثنين، خمس اتفاقيات ومشاريع تعاون بقيمة تتجاوز 100 مليون يورو، عقب مباحثات جمعت وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي ونظيره الألماني يوهان فاديفول في تونس. وتشمل الاتفاقيات دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والانتقال الطاقي والبيئي والرقمي، والتكوين… pic.twitter.com/KE0Ik9tPH0 — العربية – شمال أفريقيا (@AlArabiya_NAF) August 31, 2026



La diaspora tunisienne en Allemagne contribue également à renforcer les liens économiques et culturels entre les deux nations, grâce à ses compétences et son intégration réussie.

Par ailleurs, le tourisme allemand représente un atout majeur pour la Tunisie, avec environ 320 000 visiteurs en 2025. Ce flux touristique soutient l’économie locale et favorise les échanges culturels, consolidant ainsi les relations bilatérales.

Accords financiers et perspectives de coopération

La signature d’accords et de contrats de financement d’une valeur de près de 100 millions d’euros marque une étape clé dans le renforcement des relations tuniso-allemandes. Ces accords couvrent divers domaines, tels que le soutien aux PME, la transition énergétique et le développement régional.

En parallèle, des projets supplémentaires, évalués à 40 millions d’euros, sont en cours d’étude, promettant de nouvelles opportunités de collaboration.

Lors de la conférence de presse qui a suivi, des représentants des médias tunisiens et allemands ont discuté du développement du partenariat tuniso-européen.

Les échanges ont également porté sur des questions régionales et internationales, notamment la situation au Moyen-Orient et la cause palestinienne, soulignant l’importance d’un dialogue équilibré et égalitaire.