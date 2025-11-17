La Tunisie fait face à une sécheresse qui inquiète les scientifiques, seulement la moitié des pluies saisonnières tombées depuis septembre

La Tunisie traverse une période de stress hydrique préoccupante, avec des précipitations nettement inférieures à la moyenne attendue pour cette saison.

32,1 mm Cumul moyen Entre le 1er septembre et le 15 novembre 2025, la Tunisie n’a reçu que 32,1 mm de pluie.

Le spécialiste en climatologie, Anis Ben Rayana, souligne l’urgence d’un usage rationnel de l’eau face à ce stress hydrique persistant.

Des précipitations bien en dessous des normales saisonnières : un constat alarmant

La Tunisie a connu une chute drastique de ses précipitations entre le 1er septembre et le 15 novembre 2025.

Les chiffres révèlent un cumul de pluie moyen de seulement 32,1 mm, soit à peine plus de la moitié (53%) des normales saisonnières.

Comparativement, la moyenne habituelle pour cette période est de 60,2 mm.

Cet écart significatif souligne l’urgence de la situation climatique dans le pays, qui se trouve confronté à un déficit pluviométrique préoccupant.

Une répartition inégale de la sécheresse à travers le pays

La situation est particulièrement critique dans le Sud-Est du pays, où les précipitations n’ont atteint que 29 % des moyennes habituelles.

29 % Pluies reçues Le Sud-Est se trouve en première ligne face à la sécheresse.

Cette région se trouve donc en première ligne face à cette sécheresse.

À l’inverse, le Nord-Ouest a connu un cumul de pluie plus élevé, avec 85 mm, soit 73% des niveaux normaux.

Je remarque déjà que l’eau est rationnée dans notre école et chez moi. Chaque goutte compte désormais, et nous essayons de limiter notre consommation au maximum. Claire, 34 ans, enseignante à Sfax

Cependant, même dans cette région relativement mieux lotie, la situation reste préoccupante et loin des standards habituels.

Des réserves d’eau en péril malgré les pluies

La situation hydrique en Tunisie demeure alarmante, même après les précipitations.

Les pluies n’ont pas suffi à renforcer les réserves des barrages, qui restent inférieures aux volumes de l’année précédente.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par العربية تونس (@alarabiya.tunisia)

Anis Ben Rayana, spécialiste en climatologie, a souligné cette réalité inquiétante et a appelé à un usage rationnel et responsable de l’eau face à ce stress hydrique persistant.