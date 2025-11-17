La Tunisie fait face à une sécheresse qui inquiète les scientifiques, seulement la moitié des pluies saisonnières tombées depuis septembre

La Tunisie fait face à une sécheresse qui inquiète les scientifiques, seulement la moitié des pluies saisonnières tombées depuis septembre

La Tunisie traverse une période de stress hydrique préoccupante, avec des précipitations nettement inférieures à la moyenne attendue pour cette saison.

Le spécialiste en climatologie, Anis Ben Rayana, souligne l’urgence d’un usage rationnel de l’eau face à ce stress hydrique persistant.

Des précipitations bien en dessous des normales saisonnières : un constat alarmant

La Tunisie a connu une chute drastique de ses précipitations entre le 1er septembre et le 15 novembre 2025.

Les chiffres révèlent un cumul de pluie moyen de seulement 32,1 mm, soit à peine plus de la moitié (53%) des normales saisonnières.

Comparativement, la moyenne habituelle pour cette période est de 60,2 mm.

Cet écart significatif souligne l’urgence de la situation climatique dans le pays, qui se trouve confronté à un déficit pluviométrique préoccupant.

Une répartition inégale de la sécheresse à travers le pays

La situation est particulièrement critique dans le Sud-Est du pays, où les précipitations n’ont atteint que 29 % des moyennes habituelles.

Cette région se trouve donc en première ligne face à cette sécheresse.

À l’inverse, le Nord-Ouest a connu un cumul de pluie plus élevé, avec 85 mm, soit 73% des niveaux normaux.

Je remarque déjà que l’eau est rationnée dans notre école et chez moi. Chaque goutte compte désormais, et nous essayons de limiter notre consommation au maximum.Claire, 34 ans, enseignante à Sfax

Cependant, même dans cette région relativement mieux lotie, la situation reste préoccupante et loin des standards habituels.

A lire aussi :  Pour la Fête nationale de l'arbre, la Tunisie s'engage dans une reforestation massive avec 8 millions de nouveaux arbres

Des réserves d’eau en péril malgré les pluies

La situation hydrique en Tunisie demeure alarmante, même après les précipitations.

Les pluies n’ont pas suffi à renforcer les réserves des barrages, qui restent inférieures aux volumes de l’année précédente.

Anis Ben Rayana, spécialiste en climatologie, a souligné cette réalité inquiétante et a appelé à un usage rationnel et responsable de l’eau face à ce stress hydrique persistant.

Partager cet article sur
FacebookWhatsAppXLinkedIn
Imen Haouari

Écrit par Imen Haouari

Imen Haouari est journaliste indépendante spécialisée dans l’actualité tunisienne. Ses articles couvrent un large spectre allant de la politique nationale aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui façonnent le quotidien du pays.

Attachée à une information claire et vérifiée, elle met un point d’honneur à décrypter les faits avec rigueur et neutralité. Sa plume analytique éclaire les grands événements tunisiens tout en donnant une place centrale aux voix citoyennes et aux réalités locales.