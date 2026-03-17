La Tunisie prend position pour la Journée internationale contre l’islamophobie, un message fort à l’échelle mondiale

Face à la montée de l’islamophobie, une menace grandissante pour la paix mondiale selon Nabil Ammar, représentant permanent de la Tunisie auprès de l’ONU, les acteurs internationaux sont appelés à agir.

Au-delà de la condamnation, il s’agit de sensibiliser et d’agir contre ceux qui alimentent cette phobie. L’ONU et l’OCI s’engagent dans cette lutte, promouvant le respect des valeurs islamiques et la tolérance interreligieuse.

L’islamophobie : une menace croissante pour la paix mondiale ?

Le représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations Unies, Nabil Ammar, a exprimé ses préoccupations quant à l’augmentation de l’islamophobie, qu’il considère comme une menace directe et croissante pour la paix et la stabilité internationales.

Selon lui, cette forme de discrimination porte atteinte non seulement aux musulmans, mais aussi à de nombreux non-musulmans.

Ammar souligne le rôle crucial des gouvernements, politiciens, partis politiques, médias et acteurs de la société civile dans la lutte contre l’islamophobie.

Il estime que ces entités ont une responsabilité particulière et forte dans cette lutte, bien que le chemin vers l’éradication de l’islamophobie soit encore long.

La nécessité d’actions concrètes contre l’islamophobie

Nabil Ammar insiste sur le fait que la simple condamnation de l’islamophobie ne suffit pas. Il est essentiel de sensibiliser le public à cette problématique, en tenant compte de sa diversité d’opinions.

Des mesures concrètes doivent être prises contre ceux qui alimentent, ouvertement ou secrètement, cette phobie.

Il met également en avant l’importance du respect des messages et valeurs véhiculés par l’islam. Selon lui, l’islamophobie est souvent utilisée comme un outil politique pour diffuser une image négative de l’islam, ce qu’il dénonce fermement.

La Journée internationale contre l’islamophobie : un pas vers la tolérance et la paix

La Journée internationale de lutte contre l’islamophobie, fixée le 15 mars par une résolution des États membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), est au cœur de l’action de l’ONU. Cette journée vise à renforcer des relations pacifiques, prospères et durables entre tous les pays et peuples.

L’Assemblée générale a également adopté une résolution condamnant toute incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence envers les musulmans.

Elle appelle à encourager un dialogue mondial pour promouvoir une culture de tolérance et de paix, basée sur le respect des droits de l’homme et la diversité des religions et croyances.