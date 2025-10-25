L’ambassadeur de Chine en Tunisie, Wan Li, a récemment annoncé la volonté de son pays d’apporter son expertise au Groupe Chimique Tunisien (GCT) pour soutenir le développement de l’industrie chimique locale.

Cette coopération s’inscrit dans une démarche de respect de l’environnement et de modernisation des unités de production, en ligne avec les engagements environnementaux de la Chine.

La Chine et la Tunisie, un partenariat pour une industrie chimique plus verte

L’ambassadeur de Chine en Tunisie, Wan Li, a récemment annoncé que son pays est prêt à partager son expertise avec le Groupe Chimique Tunisien (GCT).

Cette collaboration vise à soutenir l’évolution de l’industrie chimique tunisienne tout en mettant l’accent sur la protection environnementale.

En effet, l’utilisation de technologies avancées permettrait de concilier développement industriel et écologie.

Nous voyons enfin des initiatives concrètes pour réduire la pollution dans notre région. Si la coopération avec la Chine aboutit, ce sera un véritable tournant pour la qualité de vie des habitants. Nadia, 42 ans, ingénieure environnementale à Gabès

L’objectif est de moderniser les unités de production du GCT, de traiter les émissions de gaz et de réduire la pollution, tout en préservant un environnement sain pour le bien-être des populations.

Les défis environnementaux à Gabès et le rôle de la Chine

Face aux enjeux environnementaux à Gabès, la Tunisie a sollicité l’aide de la Chine pour moderniser les unités de production du GCT.

L’objectif est de traiter efficacement les émissions de gaz et de réduire la pollution. Une équipe technique d’une entreprise chinoise a été envoyée pour évaluer la situation environnementale de la région.

11,6 % Baisse de la consommation énergétique Entre 2021 et 2024, la Chine a réduit sa consommation d’énergie par unité de PIB de 11,6 %, un record pour une économie de cette taille.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la Chine de partager son expérience en matière de protection de l’environnement.

En tant que grande puissance industrielle, elle a su tirer des leçons importantes pour concilier développement industriel et écologie.