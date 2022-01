La Tunisie vers les quarts de finale !

Coup dur pour le Nigeria. À la grande surprise des supporters comme des adversaires, la Tunisie a mené le jeu lors du match qui l’opposait aux Super Eagles. L’avenir des Aigles de Cathar est tout tracé !

Les Aigles de Carthage met les nigériens au tapis

Contrairement à ce que la plupart des spectateurs espéraient, ce match qui affrontait les Super Eagles et les Aigles était particulièrement palpitant. En effet, les membres de l’équipe du Nigeria étaient au top de leur forme.

La pression était d’ailleurs très palpable lorsque Tabi a essayé de marquer son premier but, en vain. Tout au long de la première mi-temps, les Super Eagles dominaient largement leur adversaire. Le taux de possession du ballon était très élevé.

Mais coup de tonnerre pour le Nigeria, le capitaine des Aigles a réussi sa frappe à 30 mètres du but et a permis à l’équipe de prendre son envol au quart de finale. Selon un tweet : « Msakni envoie une frappe surpuissante qu’Okoye ne parvient pas à détourner ».

[🎥 VIDEO – BUT] 🏆 #CAN2021

🇳🇬🇹🇳 LE BUT DE LA TUNISIIIIIIIIIE !

🔥 Msakni envoie une frappe surpuissante qu'Okoye ne parvient pas à détourner !#NIGTUN pic.twitter.com/i2wulIf4KH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 23, 2022

CAN 2021: les Aigles au summum de leur performance

La rencontre entre la Tunisie et le Nigéria a connu un énorme revirement dès les 47è minutes. En effet, les Aigles ont remporté la victoire avec un score de 1-0. Ils ont tout donné tout au long du match malgré le manque au sein de l’équipe.

Pour rappel, le sélectionneur et 10 joueurs n’étaient pas présents durant l’affrontement à cause du Covid-19. De nombreux techniciens et analystes confirment qu’il s’agirait de l’une des plus belles performances de la Tunisie.

En mémoire, cette dernière n’était pas au top de sa forme au premier tour. Un échec face au Mali qui a heureusement été rattrapé grâce à cette récente prouesse et au but de Youssef Msakni. L’équipe retrouvera désormais la Burkina Faso en quart de finale !