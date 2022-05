La valeur à l’échange du Dinar Algérien, ce 26 mai 2022

La valeur du Dinar Algérien (DZD) face aux autres devises, telles que l’Euro, le Dollar, la Livre Sterling, et autres, est très mouvante. En plus, les cours proposés sur les marchés des devises en Algérie sont différents.

Le prix de l’Euro, de la Livre Sterling et du Franc Suisse sur le marché des devises Algérien

L’Euro (EUR), tout d’abord, est la principale monnaie employée en Europe. Cependant, cette monnaie est également très utilisée en Afrique, notamment en Algérie.

Sur le marché interbancaire des devises, pour convertir 100 EUR au square à l’achat, il vous faut exactement 15,541 DZD ; et à la vente, 100 EUR coûte 15,549 DZD. En revanche, sur le marché parallèle, 100 EUR équivaut à 21,350 DZD à l’achat, et 21,500 DZD à la vente.

La Livre Sterling (GBP), ensuite, est la devise officielle en Grande Bretagne. Elle est actuellement l’une des monnaies les plus chères au monde, et même sur le marché des devises Algérien.

D’une part, sur le marché officiel, 1 GBP peut être achetée à 182.47 DZD et vendue à 182.55. D’autre part, sur le marché noir, 1 GBP coûte 250 DZD à l’achat ; et 254 DZD à la vente.

Enfin, en ce qui concerne le Franc Suisse (CHF), celui-ci est moins onéreux que l’Euro et la Livre Sterling.

Effectivement, sur le marché officiel, 1 CHF équivaudrait à 151.07 DZD au square à l’achat ; et 151.10 DZD à la vente. Cependant, sur le marché parallèle, 1 CHF est proposé à 207.50 DZD à la vente.

Le cours de change du Dollar face au Dinar Algérien

Le Dollar est actuellement la devise la plus utilisée au monde. Cependant, il existe plusieurs types de Dollar en fonction des pays, mais le US Dollar ou Dollar Américain est actuellement la plus connue.

Concernant la valeur du Dollar Américain sur le marché interbancaire des changes en Algérie, le Dollar Américain (1 USD) vaut actuellement 145.41 DZD au square à l’achat.

A la vente, celui-ci coûte 145.42. Par contre, sur le marché noir, 1 USD est offert à 202 DZD à l’achat, et 204 DZD à la vente.

Pour ce qui est du Dollar Canadien (CAD), sur le marché officiel des changes, 1 CAD peut être acheté à 113.32 DZD et vendu à 113.37 DZD. En revanche, sur le marché noir, le Dollar Canadien est proposé à 151 DZD à l’achat et 154 à la vente.

La cotation commerciale du Dirham Emirati, Dirham Marocain, du Riyal Saoudien et du Dinar Tunisien

Le Dirham Emirati (AED) a toutefois cours légal sur le sol Algérien, celui-ci est proposé à 39.58 DZD et à 39.59 DZD, respectivement à l’achat et à la vente, par la Banque Centrale d’Algérie. Cependant, sur le marché noir, 1 AED vaut 53.50 DZD rien qu’au square à la vente.

Le Dirham Marocain (MAD), quant à lui, vaut 14.47 DZD tant à l’achat qu’à la vente. Sur le marché parallèle, 1 MAD peut être vendu 19.50 DZD.

Le Riyal Saoudien (SAR) coûte, quant à lui, 38.76 DZD et 38.77 DZD, respectivement au square à l’achat et à la vente, sur le marché officiel des devises. Et sur le marché parallèle, celui-ci vaut 52.50 DZD à la vente.

En ce qui concerne le Dinar Tunisien ou TND, 1 TND est offert à 47.86 DZD à l’achat et 48.34 à la vente. Sur le marché noir, par contre, 1 TND est proposé à 70 DZD rien qu’au square à la vente.