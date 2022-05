Le Dinar Algérien, étant la monnaie principalement utilisée en Algérie, possède une valeur mouvante face aux autres devises, telles que l’Euro, le Dollar et bien d’autres.

Le coût à l’échange du Dinar Algérien face à l’Euro, la Livre Sterling et le Franc Suisse

L’Euro (EUR), monnaie courante en Europe, a également cours légal en Algérie. Effectivement, l’Euro est toutefois utilisé en Algérie, et en Afrique, pour effectuer des transactions ou pour être échangé contre la monnaie locale.

Ainsi pour convertir l’Euro en Dinar Algérien (DZD), sur le marché interbancaire des changes, il faudrait 152.53 DZD au square à l’achat ; et à la vente, il faudrait 152.60 DZD.

Pour ce qui est de la monnaie Britannique, la Livre Sterling, il peut être acheté à 180.86 DZD et peut être vendu à 180.95 DZD. En effet, comme nous pouvons le constater, la Livre Britannique possède plus de valeur que l’Euro sur le sol Algérien.

Concernant dernièrement le Franc Suisse (CHF), il serait moins cher que l’Euro et la Livre Sterling, puisqu’à si vous achetez 100 CHF auprès de la banque centrale d’Algérie, il vous faudra 14 585 DZD. Par contre, si vous vendez 100 CHF, vous pourrez obtenir 14 592 DZD.

En revanche, le marché des devises en Algérie est caractérisé par la coexistence du marché officiel et le marché parallèle. Le marché parallèle est une alternative pour l’échange de devise. Par exemple, en ce jour, l’Euro est proposé à 212 DZD à l’achat, et 214 DZD à la vente.

La livre Sterling, quant à lui, vaut 256.00 DZD au square à l’achat, et 259.00 DZD à la vente. Et le Franc Suisse peut être vendu jusqu’à 203.50 DZD.

La valeur du Dollar sur le marché officiel et parallèle des devises en Algérien

Le Dollar, que ce soit Américain ou Canadien, a cours légal en Algérie. De plus, aujourd’hui, 1 Dollar Américain (USD) peut être acheté, sur le marché officiel, contre la somme de 145.85 DZD.

Quant au square à la vente, 1 USD vaut 145.86 DZD. Cependant, sur le marché noir, un Dollar Américain est proposé jusqu’à 201.00 DZD à l’achat et 204.00 DZD à la vente.

En outre, le Dollar Canadien est offert sur le marché officiel à 113.66 DZD à l’achat et 113.70 DZD à la vente. Tandis que sur le marché parallèle, celui peut être acheté à 152.00 DZD et vendu à 155.00 DZD.

Force est de constater que l’écart entre les prix offerts sur le marché interbancaire officiel et le marché parallèle est conséquent.

Le cours de change du Dirham Emirati, du Dirham Marocain, du Dinar Tunisien et du Riyal Saoudien en Algérie

En premier lieu, le Dirham Emirati, monnaie circulant aux Emirats Arabes Unis, vaut 39.70 DZD à l’achat, et 39.71 DZD au square à la vente sur le marché officiel. Mais sur le marché parallèle, le cours à la vente de celui-ci peut atteindre jusqu’à 55.00 DZD.

En second lieu, sur le marché interbancaire des changes, le Dirham Marocain coûte 14.47 DZD aussi bien à l’achat qu’à la vente. Et sur le marché parallèle, celui-ci est offert à 20.00 DZD à la vente.

En troisième lieu, un Dinar Tunisien (1 TND) équivaut à 47.06 DZD à l’achat ; et à la vente, 1 TND serait égal à 47.53 DZD. En revanche, sur le marché parallèle des changes, le Dinar Tunisien est proposé à 71.00 DZD à la vente.

En dernier lieu, le Riyal Saoudien peut être échangé à 38.88 DZD tant à l’achat qu’à la vente sur le marché officiel ; et sur le marché noir, il vaut 54.00 DZD rien qu’à la vente.