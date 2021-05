On a assisté précédemment au rehaussement des devises étrangères, notamment les devises fortes comme l’euro et le dollar américain sur le marché parallèle des devises ou le Square Port-Saïd en Algérie. Il s’agit tout d’abord d’une conséquence de la fermeture de frontières algériennes, mais également un effet de l’annulation de la reprise des vols qui a fortement impacté l’économie nationale. Néanmoins, depuis quelques jours, le taux de change a commencé à se stabiliser d’après ce que l’on a constaté avec la valeur du dollar étasunien et le livre Sterling.

Le taux de change sur le marché noir des devises

La situation est critique sur le marché parallèle des devises, dont le Square Port-Saïd à Alger. Le nombre de demandes de certaines devises étrangères diminuent en raison de la situation sanitaire en Algérie ainsi que dans les autres pays, y compris les pays européens. La valeur de l’euro est donc touchée par l’impossibilité d’ouvrir les frontières algériennes afin de reprendre les échanges commerciaux avec les pays européens.

Ce 21 avril 2021, l’euro s’achète à 209 dinars algériens et se vend à 211 dinars algériens contre 208 dinars à l’achat et 210 dinars à la vente ce mardi 20 avril. Le dollar américain, par contre, connaît une légère hausse sur le marché noir par rapport à sa valeur de ces derniers jours. Son taux de change, aujourd’hui, est de 175 DA à l’achat et 179 DA à la vente. Le cours de change du livre Sterling est toujours en stagnation sur le marché parallèle des devises. Il s’échange contre la monnaie nationale de l’Algérie à 230 DA à l’achat et 234 DA à la vente. La valeur du dollar canadien face au dinar algérien par contre est de 129 DA à l’achat et 133 DA à la vente.

Le cours du dinar algérien face aux autres devises selon le Banque Centrale

Les chiffres sortis par la Banque d’Algérie concernent uniquement les transactions officielles de la banque. Elles ne s’appliquent pas aux échanges manuels tels que les billets de banque et les chèques de voyage. D’après les chiffres de la banque centrale d’Algérie, le cours du dollar américain est de 132.27 à l’achat et 132.28 à la vente face au DA. La monnaie unique de l’Europe, quant à elle, s’achète à 159.54 et se vend à 159.59 DA sur le marché officiel.

Face à tout cela, la valeur du pound ce mercredi 21 est de 184.96 dinars algériens à l’achat et 185.04 dinars algériens à la vente. Sur le marché officiel, le dollar canadien s’achète à 105.85 et se vend à 105.88 DA. Le Yuan Chinois est également en stagnation sur le marché officiel des devises depuis des jours, elle correspond à 20 dinars algériens à l’achat et à la vente. Le dirham émirati est estimé à 36 dinars à l’achat comme à la vente et le riyal saoudien à 35.26 DA à l’achat contre 35.28 DA à la vente.