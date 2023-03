La valeur du Dinar algérien face aux principales devises, ce Dimanche 12 Mars 2023

Le marché des devises en Algérie est très animé et comprend deux marchés différents. D’une part, le marché bancaire officiel et réglementé, et d’autre part, le marché parallèle dit « marché noir« . Dans cet article, nous allons examiner les taux de change de ce Dimanche 12 Mars 2023 et expliquer les différences entre les deux marchés.

Taux de Change du Marché Officiel

Le marché officiel est géré par la Banque d’Algérie qui publie quotidiennement les taux de change des différentes devises. Voici les taux de ce Dimanche 12 Mars 2023 sur le marché officiel de la Banque centrale d’Algérie :

Le Dollar US s’échange à 136.54 DZD;

Le Dollar US s’échange à 136.54 DZD; L’Euro s’échange à 144.54 DZD;

L’Euro s’échange à 144.54 DZD; La Livre Sterling s’établit à 163.09 DZD;

La Livre Sterling s’établit à 163.09 DZD; Le Dollar Canadien s’échange à 100.13 DZD;

Le Dollar Canadien s’échange à 100.13 DZD; Le Franc Suisse s’établit à 146.69 DZD.

Taux de Change du Marché Parallèle

Le marché parallèle en Algérie est un marché non réglementé qui donne un taux de change plus profitable que celui du marché officiel de la Banque d’Algérie. Voici les taux de ce Dimanche 12 Mars 2023 sur le marché parallèle :

Euro : 222.50 DZD à l’achat et 223.50 DZD à la vente

Euro : 222.50 DZD à l’achat et 223.50 DZD à la vente Dollar US : 211.00 DZD à l’achat et 214.00 DZD à la vente

Dollar US : 211.00 DZD à l’achat et 214.00 DZD à la vente Dollar Canadien : 153.00 DZD à l’achat et 156.00 DZD à la vente

Dollar Canadien : 153.00 DZD à l’achat et 156.00 DZD à la vente Livre Sterling : 248.00 DZD à l’achat et 251.00 DZD à la vente

Livre Sterling : 248.00 DZD à l’achat et 251.00 DZD à la vente Franc Suisse : 228.00 DZD à l’achat et 230.00 DZD à la vente.

Analyses des Taux de Change

Comparer les taux de change des deux marchés permet de constater des différences considérables. Sur le marché officiel, les taux sont relativement stables et leurs variations sont très faibles et peuvent être ignorées.

Les taux du marché officiel sont généralement inférieurs à ceux du marché parallèle, ce qui signifie que les investisseurs peuvent obtenir des profits en achetant des devises sur le marché officiel et en les revendant sur le marché parallèle. Les taux du marché parallèle peuvent être très volatiles, ce qui pourrait entraîner des pertes importantes si les investisseurs ne sont pas prudents.

Ainsi, le marché noir offre des taux de change plus avantageux que le marché officiel. Mais le marché parallèle est beaucoup plus risqué et volatile. Les investisseurs doivent donc être conscients de ce risque avant de commencer à investir sur ce marché. Pour en savoir plus sur les taux de change des devises en Algérie, veuillez consulter cette page.