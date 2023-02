La valeur du Dinar algérien face aux principales devises, ce mardi 07 février 2023

Le taux de change du Dinar algérien varie en fonction de l’offre et de la demande. Il existe deux marchés principaux pour l’échange de devises en Algérie : le marché officiel et le marché parallèle, également connu sous le nom de marché noir. Dans cet article, nous allons examiner les taux de change du Dinar algérien sur ces deux marchés pour ce mardi 07 Février 2023.

Taux de Change du Dinar Algérien sur le marché Officiel

Sur le marché officiel, le taux de change du Dinar algérien est fixé par la Banque Centrale d’Algérie. Les devises sont cotées à des taux relativement bas, ce qui permet d’avoir une bonne stabilité des prix. Voici les taux fixés pour ce mardi 07 Février 2023 :

L’Euro s’échange à 146.82 DZD;

Le Dollar US s'échange à 136.09 DZD;

La Livre Sterling également appelée Pound Sterling s'échange à 165.21 DZD;

Le Dollar Canadien s'échange à 101.56 DZD;

Le Franc Suisse s'établit à147.06 DZD.

Taux de Change du Dinar Algérien sur le marché Parallèle

Sur le marché parallèle, le taux de change du Dinar algérien est fixé par le marché et il est plus élevé que sur le marché officiel. Par conséquent, les devises sont plus chères à l’achat et à la vente sur le marché noir. Voici les taux fixés pour ce mardi 07 Février 2023 :

La monnaie européenne est toujours en hausse, 1 Euro s’échange à 222.00 DZD à l’achat et 224.00 DZD à la vente;

Le Dollar US s'établit à 204.00 DZD à l'achat et 206.00 DZD à la vente;

La Livre Sterling s'échange à 249.00 DZD à l'achat et 251.00 DZD à la vente;

Le Dollar Canadien s'échange à 149.00 DZD à l'achat et 152.00 DZD à la vente;

Le Franc Suisse s'échange à 220.50 DZD à l'achat et 224.00 DZD à la vente.

Point sur les cotations de ce mardi 07 février 2023

Le taux de change du Dinar algérien sur le marché officiel est relativement stable, avec des variations minimes entre les devises. En revanche, sur le marché parallèle, le taux est beaucoup plus élevé et peut varier considérablement d’une journée à l’autre.

Les taux du marché parallèle sont susceptibles de s’écarter considérablement du marché officiel, ce qui peut entraîner des pertes importantes pour les investisseurs. Il est donc important de surveiller les taux des deux marchés et de comparer les différences avant de prendre une décision.

Pour plus de détails sur les taux de change du Dinar algérien, n’hésitez pas à consulter cette page : https://www.maghrebemergent.com/devise-algerie-marche-noir/.