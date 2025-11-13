La ville d’Oran acceuille les Olympiades nationales des métiers ce 17 Novembre, un évènement mettant en avant la jeunnesse algérienne à ne surtout pas râter

La ville d’Oran, en Algérie, se prépare à accueillir la première édition des Olympiades nationales des métiers.

60 000 Visiteurs attendus Une affluence record qui confirme l’intérêt grandissant pour la formation professionnelle et les métiers techniques en Algérie.

Organisé par le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, cet événement d’envergure vise à valoriser les compétences de la jeunesse algérienne dans divers domaines techniques et professionnels.

Un rendez-vous incontournable qui s’inscrit dans une dynamique de développement de l’entrepreneuriat et de renforcement de la compétitivité des entreprises nationales.

Oran, hôte des premières Olympiades nationales des métiers

La ville méditerranéenne sera le théâtre de cette manifestation du 17 au 21 novembre.

Participer à ces Olympiades, c’est plus qu’une compétition. C’est une occasion unique de prouver que les jeunes Algériens ont un savoir-faire reconnu et des idées innovantes. Amine, 22 ans, étudiant en mécanique industrielle

Avec plus de 300 candidats issus de 58 wilayas, 5 000 participants du secteur, 300 bénévoles et plus de 120 médias mobilisés pour la couverture, l’événement promet d’être grandiose.

Près de 60 000 visiteurs sont attendus, témoignant de l’intérêt croissant du public pour la formation professionnelle et les métiers techniques.

Cette plateforme nationale vise à valoriser les compétences de la jeunesse algérienne et à renouveler l’image de la formation professionnelle.

Valorisation des compétences et préparation aux Olympiades internationales

Les Olympiades nationales des métiers sont une occasion pour la jeunesse algérienne de démontrer leur savoir-faire dans divers domaines techniques et professionnels.

Ces Olympiades redonnent une vraie image positive à la formation professionnelle. Les jeunes se sentent enfin valorisés pour leurs compétences techniques. Mme Benhouas, formatrice en TIC

Les compétitions couvrent 44 disciplines réparties en six grands domaines :

technologies du bâtiment,

technologies de l’information,

industrie et ingénierie,

services,

arts et création,

transport et logistique.

L’Algérie ambitionne d’utiliser cette édition comme tremplin pour préparer sa participation aux Olympiades mondiales et africaines des métiers.

L’objectif est de faire de l’Algérie un pôle régional d’excellence en formation professionnelle et une plateforme d’échange d’expériences et de savoir-faire au niveau maghrébin et africain.

Centres de développement de l’entrepreneuriat : un levier pour la jeunesse

Dans cette perspective, l’Algérie a mis en place 123 centres de développement de l’entrepreneuriat, bénéficiant déjà à plus de 4 000 jeunes.

123 Centres d'entrepreneuriat actifs Ces structures ancrent la formation professionnelle dans la réalité économique et encouragent la création d’entreprises locales.

Ces centres, qui seront bientôt au nombre de 182, sont une initiative stratégique visant à lier la formation professionnelle à l’innovation et à l’économie réelle.

Ils jouent un rôle crucial dans la formation des jeunes entrepreneurs et la création de start-ups.