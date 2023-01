La voiture électrique FIAT bientôt en Algérie – Découvrez ses caractéristiques

Le président de la République a annoncé le lancement prochain de la fabrication et de la commercialisation des voitures FIAT en Algérie. Les caractéristiques de ces voitures ont d’ailleurs été révélées sur le site Web du constructeur italien. Prévoyez-vous d’acheter une voiture FIAT électrique ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur les caractéristiques de cette voiture.

La FIAT 500 électrique est une voiture électrique haut de gamme équipée d’un moteur d’une capacité de 42 kilowattheures qui peut générer une puissance de 118 chevaux. Elle peut passer de zéro à 100 km/h en 9 secondes et sa vitesse maximale est de 150 km/h. De plus, elle est équipée d’une batterie de 42 kilowatts qui peut être rechargée sur une prise domestique pendant 14 heures, ou à 85% en 35 minutes grâce à un chargeur rapide.

⭕️ Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a annoncé lundi à Alger la production, dès mars prochain en Algérie (Usine à Oran), de véhicules de la marque italienne « Fiat », filiale du groupe automobile multinational « Stellantis. Ainsi que des « Vespa » à Guelma.

Autonomie et consommation

Avec une batterie pleine, la Fiat peut parcourir jusqu’à 355 km dans les climats tempérés. Cette distance va réduire lorsque le temps est froid et ne va pas franchir les 230 km en ville. Lors de trajets sur autoroute, l’autonomie de la FIAT 500 sera de 165 km par temps froid et de 215 km par temps plus chaud. La consommation de la Fiat oscille entre 116 et 146 wattheures par kilomètre.

Options de confort et de sécurité

La FIAT 500 électrique dispose de nombreuses options de confort et de sécurité. Elle est équipée de commandes au volant, d’un détecteur d’angles morts et d’une aide au maintien dans la voie. Elle dispose également d’un écran tactile et d’un système de connexion sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto, d’une climatisation, d’un régulateur de vitesse et d’un mode de conduite à une pédale dans les villes. Le système ABS et ASR ainsi qu’un frein automatique d’urgence sont également présents, ainsi que 7 airbags, des feux de jour, des feux arrière à LED et des phares halogènes.

Bref, la FIAT 500 électrique est une voiture haut de gamme avec des caractéristiques modernes et intéressantes. Elle est dotée d’un moteur très puissant et d’une autonomie de 355 km pour les climats tempérés. Elle devrait donc satisfaire les attentes des conducteurs algériens dès son lancement sur le marché.