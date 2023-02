La zlabia, un aliment cancérigène ? Les dangers cachés du gâteau traditionnel

Durant le Ramadan, un mois spécial pour les musulmans, il est coutume de déguster des gâteaux traditionnels tels que la zlabia, le kalb el louz, le mahchi ou encore la basboussa. Pourtant, cette consommation peut s’avérer très risquée pour la santé. En effet, des ingrédients nocifs sont souvent utilisés pour leur confection. L’APOCE (Association pour la Promotion des Oeuvres Caritatives et Éducatives) met en garde le public et invite tous les consommateurs à se méfier des produits traditionnels pendant le Ramadan.

Dans cet article, nous allons explorer les dangers cachés de ces produits et les moyens à mettre en oeuvre pour s’en prémunir.

Les ingrédients nocifs présents dans les gâteaux traditionnels

Tout au long du Ramadan, les quartiers algériens sont envahis par des marchands qui vendent toutes sortes de gâteaux traditionnels. Les clients affluent et se mêlent sans être conscients du danger potentiel. Selon l’Apoce, la consommation de ces produits traditionnels peut s’avérer risquée. Beaucoup d’entre eux contiennent des ingrédients mis au rebut tels que le blé blanc, l’huile végétale transformée, le sucre blanc concentré et des colorants alimentaires.

Ces produits contiennent des substances cancérigènes et sont donc à éviter. En effet, leurs composés chimiques peuvent être à l’origine d’un cancer. Afin de sensibiliser le public, l’APOCE a conçu un dépliant de sensibilisation.

Mesures préventives pour éviter les dangers liés à la consommation de ces produits

L’APOCE invite donc tous les consommateurs à prendre certaines mesures préventives afin d’éviter les risques liés à la consommation des produits traditionnels durant le Ramadan. Il est donc recommandé de vérifier les étiquettes et de s’informer sur les ingrédients présents dans les gâteaux. Il est également préférable de consommer des produits bios, plus sains et plus sûrs.

En outre, la cuisson à la maison permet de réduire les risques liés à la consommation de ces produits. Cela permet d’être sûr de la provenance des ingrédients et de leur qualité.

Bien que la consommation des produits traditionnels durant le Ramadan soit une coutume pour les musulmans, il est important de garder à l’esprit les dangers qui s’y rattachent. Il est donc recommandé d’opter pour des produits bios, de vérifier les étiquettes et de préférer la cuisson à la maison. Les consommateurs peuvent ainsi profiter des gâteaux traditionnels sans mettre leur santé en danger.