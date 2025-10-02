L’AAPI lance une plateforme numérique pour dénoncer les délits d’investissement : un pas vers la transparence financière

L’Association des Administrateurs de Patrimoine Immobilier (AAPI) franchit une nouvelle étape dans la lutte contre les délits d’investissement. Elle lance une plateforme numérique innovante visant à dénoncer ces pratiques illégales, contribuant ainsi à renforcer la transparence financière.

Cette initiative, qui s’inscrit dans un contexte de digitalisation croissante du secteur immobilier, pourrait bien changer la donne pour les investisseurs et les professionnels du domaine. Découvrez comment cette plateforme pourrait révolutionner le paysage de l’investissement immobilier.

L’AAPI lance une plateforme en ligne pour signaler les infractions d’investissement

L’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) a annoncé la mise en place d’un nouvel espace en ligne destiné à renforcer la transparence et l’intégrité dans le secteur de l’investissement.



Cette initiative permettra aux employés, investisseurs et porteurs de projets de signaler de manière confidentielle toute pratique illégale ou contraire aux règles lors des procédures d’investissement. L’objectif est d’améliorer le climat de l’investissement, de promouvoir une culture d’intégrité et de responsabilité, et de lutter contre toutes formes de corruption.

Comment fonctionne la plateforme de signalement de l’AAPI ?

La procédure de signalement sur la plateforme de l’AAPI, accessible via https://services.aapi.dz/index?service , est simple et sécurisée. L’utilisateur doit remplir un formulaire en ligne avec ses informations personnelles et décrire en détail l’infraction signalée.

Les données fournies sont traitées avec une confidentialité totale, garantissant ainsi la protection du lanceur d’alerte. Une fois le formulaire soumis, le dossier est directement transmis aux autorités compétentes pour examen. Cette initiative réaffirme l’engagement de l’AAPI à lutter contre la corruption, garantir l’égalité de traitement et promouvoir une culture d’intégrité et de responsabilité.

Impact de cette initiative sur le climat d’investissement

Cette nouvelle mesure de l’AAPI pourrait avoir un impact significatif sur le climat d’investissement en Algérie. En favorisant la transparence et l’intégrité, elle pourrait renforcer la confiance des investisseurs et encourager une culture de responsabilité.

L’initiative souligne également l’engagement de l’AAPI à combattre toutes formes de corruption et à garantir l’égalité de traitement pour tous les acteurs impliqués. En permettant aux parties prenantes de signaler anonymement toute pratique illégale ou inappropriée, l’AAPI espère dissuader de tels comportements et ainsi améliorer l’environnement global d’investissement.