L’Abef émet une nouvelle note sur les importations, un changement qui pourrait impacter votre quotidien

L’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (Abef) a récemment prolongé l’autorisation exceptionnelle pour domicilier les factures d’importation incluant le fret jusqu’au 30 juin 2026.

Cette mesure, qui concerne notamment les importations destinées à la couverture des besoins propres et à la revente en l’état, fait suite à une demande du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations.

L’Abef et sa nouvelle note : un changement majeur pour les importations

Le 4 janvier 2026, l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (Abef) a émis une note importante à l’intention des banques et institutions financières.

Cette communication fait suite à une requête du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations concernant la domiciliation des factures d’importation, y compris le fret.

Dans cette note, l’Abef annonce que l’autorisation exceptionnelle de domicilier les factures d’importation incluant le fret est prolongée jusqu’au 30 juin 2026.

Les institutions financières sont invitées à fournir au ministère du Commerce extérieur un état des montants de fret des opérations d’importation pour le premier semestre 2026.

Quels sont les impacts de cette prolongation exceptionnelle ?

Cette prolongation exceptionnelle jusqu’au 30 juin 2026 offre aux banques et établissements financiers une marge de manœuvre supplémentaire pour la domiciliation des factures d’importation incluant le fret.

Cette prolongation nous évite une rupture dans le traitement des dossiers. Savoir que la domiciliation avec le fret reste autorisée jusqu’à fin juin nous donne de la visibilité pour le premier semestre. Djamel, 42 ans, responsable import-export

Cela pourrait avoir un impact significatif sur les opérations d’importation, en particulier pendant le premier semestre 2026.

Par ailleurs, l’invitation à transmettre au ministère du Commerce extérieur un état des montants de fret des opérations d’importation souligne l’importance de la transparence et de la responsabilité dans ce secteur. Cette mesure pourrait contribuer à une meilleure régulation et surveillance des activités d’importation.

Importations et fret : quels changements pour votre quotidien ?

Cette autorisation exceptionnelle concerne deux types d’importations. D’une part, celles destinées à la couverture des besoins propres, que ce soit pour le fonctionnement ou l’équipement.

D’autre part, les importations destinées à la revente en l’état. Ces deux catégories bénéficient donc de cette prolongation jusqu’au 30 juin 2026.

L’Abef insiste sur la nécessité pour les banques de transmettre un état des montants relatifs au fret des opérations d’importation du premier semestre 2026 aux services concernés du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations. Cette mesure vise à assurer une meilleure traçabilité et régulation des activités d’importation.