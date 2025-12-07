L’Abef lève le voile sur les coulisses de l’importation des légumes secs et du riz

L’Association des banques et des établissements financiers (Abef) a récemment apporté des précisions sur l’exclusivité d’importation des légumes secs et du riz par l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).

22 Sous-positions Nombre total de sous-positions tarifaires désormais réservées à l’OAIC pour l’importation de légumes secs et de riz.

Cette annonce fait suite à une note publiée fin novembre, élargissant la liste des sous-positions tarifaires soumises au monopole de l’OAIC.

L’Abef précise l’exclusivité d’importation des légumes secs et du riz par l’OAIC

Le 30 novembre dernier, l’Association des banques et des établissements financiers (Abef) a diffusé une note apportant des détails sur le monopole de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) concernant l’importation des légumes secs et du riz.

Cette communication vient en complément de celle du 24 novembre qui annonçait l’extension de la liste des sous-positions tarifaires relatives à ces produits soumis au monopole de l’OAIC, mis en place en février 2023.

Dans cette note, l’Abef a précisé que 22 sous-positions tarifaires de légumes secs et de riz sont désormais sous ce monopole accordé à l’OAIC, à partir du 25 novembre 2025.

Cela inclut différentes catégories de pois, pois-chiches, haricots, lentilles, fèves, autres légumes à cosse secs, ainsi que les Pois d’Ambrevade ou pois d’Angole (Cajanus Cajan) et le riz.

Quels sont les produits concernés par le monopole de l’OAIC ?

La note de l’Abef indique que le monopole de l’OAIC s’étend désormais à 22 sous-positions tarifaires de légumes secs et de riz.

Pour nous, la note change beaucoup de choses. Les procédures sont plus strictes depuis fin novembre, et on doit revoir nos prévisions. Heureusement, notre programme validé avant le 25 novembre nous permet de maintenir une partie de nos opérations, mais l’incertitude reste importante pour la suite. Nassim, 42 ans, importateur agroalimentaire

Cette mesure, effective depuis le 25 novembre 2025, concerne diverses variétés de pois, pois-chiches, haricots, lentilles, fèves et autres légumes à cosse secs.

Les Pois d’Ambrevade ou pois d’Angole (Cajanus Cajan) ainsi que le riz font également partie des produits soumis à ce monopole. Ces précisions viennent élargir la liste des produits dont l’importation est exclusivement réservée à l’OAIC.

Impact de ces nouvelles directives sur les opérations d’importation

Suite à une correspondance du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, l’Abef a demandé aux banques de refuser les demandes de domiciliation bancaire liées à l’importation des produits figurant dans la liste de sous-positions tarifaires à partir du 25 novembre 2025.

Toutefois, cette mesure ne concerne pas les opérateurs ayant obtenu des programmes prévisionnels d’importation (PPI) pour le second semestre de l’année 2025, validés par les services compétents du ministère du Commerce extérieur avant cette date.