L’Abef lève le voile sur une nouvelle note concernant l’importation de services, un tournant pour le commerce extérieur ?

L’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (Abef) a récemment publié une note concernant le suivi des opérations d’importation de services.

Les banques sont désormais tenues de domicilier les autorisations exceptionnelles d’importation de services jusqu’à la fin du mois de janvier 2026, suite à une instruction du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations.

L’Abef publie une note importante sur l’importation de services

Le 4 janvier 2026, l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (Abef) a diffusé une note essentielle concernant le suivi des opérations d’importation de services.

Cette note est d’une importance capitale pour les transactions d’importation de services. Elle instruit les banques à domicilier les autorisations exceptionnelles d’importation de services, délivrées par le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations durant le second semestre 2025.

Cette instruction reste en vigueur jusqu’au 31 janvier 2026. L’Abef a été sollicitée par le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations pour assurer le suivi de ces opérations d’importation de services.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la réglementation mise en place depuis juillet 2025, qui exige une autorisation préalable pour la domiciliation des importations de services.

Impact des nouvelles directives sur les banques

Les banques ont reçu l’instruction de domicilier les autorisations exceptionnelles d’importation de services, délivrées par le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations durant le second semestre 2025.ù

Cette instruction nous oblige à être beaucoup plus vigilants sur les dossiers liés à l’importation de services. La date du 31 janvier 2026 est désormais un repère clair pour le traitement des autorisations exceptionnelles. Nadia, 41 ans, cadre bancaire

Cette mesure, en vigueur jusqu’au 31 janvier 2026, a été communiquée aux établissements financiers par l’Abef.

Cette directive s’inscrit dans le cadre d’une réglementation mise en place depuis juillet 2025, qui impose une autorisation préalable pour toute opération d’importation de services.

L’Abef avait alors informé les banques de cette nouvelle exigence le 9 juillet 2025.

Un tournant majeur pour l’importation de services !

Depuis juillet 2025, un changement significatif a été introduit dans le processus d’importation de services.

Désormais, une autorisation préalable délivrée par le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations est requise pour la domiciliation des importations de services.

Les banques ont été invitées à exiger cette autorisation avant toute opération de domiciliation relative à l’importation de services.

Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a également contacté l’Abef pour assurer le suivi des opérations d’importation de services, marquant ainsi un tournant majeur dans ce domaine.