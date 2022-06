L’actrice algérienne Amina Wissem éclate en sanglot sur Instagram – Découvrez la vidéo

Avoir un animal de compagnie, loin d’être une mode, est devenu un besoin humain. Le lien qui se crée entre les animaux et leurs maîtres est très fort, raison pour laquelle la perte de notre petit compagnon est douloureuse, parfois insurmontable. Ce fut malheureusement le cas de la célèbre actrice d’origine algérienne Amina Wissem qui a fondu en larmes sur Instagram suite au décès de son chiot.

Effectivement, l’actrice du fameux feuilleton El Khawa, principalement connue pour être joyeuse et de bonne humeur, a éclaté en sanglots devant ses 493.000 abonnés sur Instagram lundi soir.

Perdre un être proche n’est jamais facile. En effet, la joie d’avoir un animal de compagnie va de pair avec la tristesse de le perdre, que ce soit à cause de l’âge, d’un accident ou d’une maladie. Une telle perte peut être affligeante et déchirante. Après tout, ces animaux sont souvent les premiers à nous accueillir une fois rentrés chez nous, ils nous donnent du réconfort ainsi qu’un amour inconditionnel.

C’est effectivement pour ces différentes raisons que l’animatrice DZ, Amina Wissem, a pleuré en public. Etonnés par les stories Instagram où la jeune femme est émue en larmes, ses abonnés ont commencé à s’inquiéter. Mais plus tard, elle a laissé sa tristesse s’évacuer, et a publié sur ses stories que son canidé est décédé suite à un accident. Ce dernier a été heurté et percuté par une voiture.

En hommage à son animal de compagnie, Amina Wissem a publié une vidéo et adressé un message à son chiot Gucci sur Instagram.

Amina Wissem répond à ses détracteurs

On dit souvent qu’Internet est un lieu cruel, sans pitié. L’actrice basée à Dubaï, Amina Wissem, en est une victime. Sévèrement clashée par certains internautes après la mort de son chiot, l’Algérienne n’a pas hésité à les répondre, en les qualifiant d’être « sans cœur » et de personnes « inhumaines ». Par la même occasion, la jeune femme a également remercié ses abonnés et toutes personnes qui l’ont soutenue dans cette épreuve douloureuse.