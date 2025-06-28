Lada Niva Travel : Redécouvrez son charme avec une transformation époustouflante pour 2025

La Lada Niva Travel, véhicule emblématique de la marque russe, a toujours su séduire par son charme brut et sa robustesse. Mais en 2025, elle se réinvente pour offrir une expérience de conduite inédite. Préparez-vous à être ébloui par une transformation époustouflante qui allie tradition et modernité. Cet article vous dévoilera les secrets de cette métamorphose spectaculaire, sans pour autant dénaturer l’essence même de ce 4×4 mythique.

Alors, êtes-vous prêt à redécouvrir le charme indéniable de la Lada Niva Travel sous un nouveau jour ? Restez avec nous pour un voyage automobile hors du commun.

AvtoVAZ dévoile la nouvelle Lada Niva Travel

Le constructeur russe AvtoVAZ, propriétaire de la marque Lada, a récemment levé le voile sur une version revisitée de son tout-terrain emblématique, la Lada Niva Travel. Cette dernière se distingue par un design extérieur rafraîchi, notamment grâce à l’adoption d’un pare-chocs avant inédit, d’une calandre élargie et de blocs optiques à LED.

Sous le capot, elle abandonne le moteur 1,7 litre de 80 ch pour un nouveau bloc essence 1,8 litre de 90 ch, offrant un couple de 150 Nm. Ces améliorations devraient permettre à la Lada Niva Travel de gagner en confort et en performance, tout en conservant son caractère robuste et fiable.

Un nouveau moteur pour la Lada Niva Travel

Le cœur de cette nouvelle Lada Niva Travel est un moteur à essence 1,8 litre à huit soupapes. Ce bloc, basé sur le moteur VAZ-11182 des Lada à traction avant, offre une cylindrée supérieure à celle du précédent moteur 1,7 litre. Il est doté d’un carter avec des raccords boulonnés au carter d’embrayage, et se distingue par sa puissance de 90 ch et son couple de 150 Nm.

Sa configuration longitudinale sous le capot et son couple élevé à bas régime le rapprochent des performances des moteurs diesel. Cette évolution technique majeure promet une conduite plus souple et une meilleure réactivité, tout en conservant l’ADN robuste de la Lada Niva Travel.

Améliorations notables de la suspension et des freins

La Lada Niva Travel modernisée bénéficie d’améliorations significatives au niveau de sa suspension et de son système de freinage. La durabilité de la suspension a été renforcée grâce à l’introduction de nouveaux roulements de roue. De plus, un stabilisateur transversal inédit a été ajouté pour améliorer la maniabilité et la souplesse de conduite.

En ce qui concerne le système de freinage, la Lada Niva Travel est désormais équipée de freins à disque ventilés à l’avant, empruntés à la Lada Vesta. Ces modifications, associées à des roues de 17 pouces, contribuent à une expérience de conduite plus sûre et plus confortable. La production de cette version restylée débutera fin 2025.