L’ADE déploie un plan inédit pour garantir l’eau potable durant l’Aïd El-Adha

L’Algérienne des Eaux (ADE) met en œuvre un dispositif spécial pour l’Aïd El-Adha 2026, visant à garantir un approvisionnement continu en eau potable.

Mobilisation des infrastructures, réparations intensives et équipes de permanence sont au cœur de cette initiative, soutenue par un appel à la solidarité et à la rationalisation de la consommation.

Un dispositif spécial pour un Aïd El-Adha serein

L’Algérienne des Eaux (ADE) a mis en place un dispositif spécial pour l’Aïd El-Adha, conformément aux directives du ministre de l’Hydraulique.

Ce dispositif vise à garantir la continuité du service public et à améliorer l’approvisionnement en eau potable durant cette période de forte demande.

Il inclut la mobilisation des infrastructures de production et de distribution, ainsi que le remplissage progressif des réservoirs à travers le pays.

Des campagnes de réparation des fuites et de maintenance préventive sont également lancées pour optimiser le réseau.

Des équipes de permanence et des camions-citernes sont prêts à intervenir 24h/24 pour assurer un approvisionnement continu, même en cas de panne. L’ADE appelle à la solidarité et à la rationalisation de la consommation d’eau durant cette fête.

Mobilisation des infrastructures pour un service continu

L’ADE s’engage à assurer un service continu en mobilisant ses infrastructures. Les réservoirs, d’une capacité totale d’environ 8 millions de mètres cubes, sont remplis progressivement pour répondre à la demande accrue.

Des campagnes intensives de réparation des fuites sont menées pour récupérer les eaux perdues et améliorer l’efficacité du réseau.

En parallèle, des programmes de maintenance préventive sont renforcés pour garantir l’opérationnalité des équipements.

Des équipes de permanence sont disponibles 24h/24, prêtes à intervenir rapidement en cas de panne, avec des camions-citernes pour un approvisionnement provisoire si nécessaire.

Solidarité et engagement : un appel à l’action

L’ADE appelle à la solidarité et à la rationalisation de la consommation d’eau durant l’Aïd El-Adha, soulignant l’importance de promouvoir la propreté et la solidarité entre citoyens.

Cette période festive est une occasion de renforcer les valeurs communautaires et de préserver une ressource vitale.

Les équipes de l’ADE sont pleinement mobilisées à travers le pays pour garantir un service public de qualité.

Leur engagement assure une gestion efficace des ressources en eau, même en période de forte demande, démontrant ainsi leur dévouement à servir la communauté.