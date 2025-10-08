L’adieu émouvant au roi du dribble Djillali Selmi, une légende du CRB qui a marqué l’histoire du football

Le football algérien est en deuil. Djillali Selmi, surnommé « le Petit Pelé », nous a quittés à l’âge de 79 ans, laissant derrière lui un héritage indélébile dans le monde du ballon rond.

79 ans Âge au décès Une légende du football algérien s’est éteinte, laissant derrière elle un héritage marquant.

Figure emblématique du CR Belouizdad (CRB), ce virtuose du dribble a marqué l’histoire du football national et international. Retour sur la vie et la carrière de cette légende qui a su faire vibrer les stades et les cœurs.

Décès, ce mardi, de Djillali Selmi, ancien joueur et ancien président du Chabab Riadhi Belouizdad – CRB, à l’âge de 79 ans, après un long combat contre la maladie.

djilali selmi : une légende du football algérien s’éteint

Le monde du football algérien est en deuil suite à la disparition de Djilali Selmi, figure emblématique du sport national. Surnommé « le Petit Pelé », il était reconnu pour son sens du dribble hors pair qui lui a valu cette appellation honorifique. À l’âge de 79 ans, après une lutte acharnée contre la maladie, Selmi nous a quittés, laissant derrière lui un héritage indélébile dans le football algérien.



Quand on allait au stade pour voir Selmi jouer, c’était magique. On savait qu’il allait faire lever tout le monde avec un dribble ou une passe décisive.

Karim, 41 ans, ancien supporter du CRB

En tant que joueur et président du CR Belouizdad, Selmi a marqué l’histoire du club et du football algérien.

Son talent exceptionnel et sa passion pour le jeu ont fait de lui une véritable légende, respectée et admirée par tous. Sa perte est un coup dur pour le football algérien.

Le parcours remarquable de Selmi

Djilali Selmi a commencé sa carrière footballistique à l’OM Ruisseau avant de rejoindre le CR Belouizdad en 1967. Au sein du CRB, il a brillé par son talent et a grandement contribué aux succès du club. Il a notamment aidé le CRB à remporter deux championnats consécutifs en 1969 et 1970.

Ses exploits ne se sont pas arrêtés là. Selmi a également mené le CRB à la victoire lors de deux coupes d’Algérie et trois Coupes du Maghreb des clubs champions entre 1970 et 1972. En outre, il a été sélectionné 16 fois en équipe nationale, témoignant de son talent exceptionnel sur le terrain.

16 Sélections en équipe nationale Une reconnaissance au plus haut niveau pour son talent exceptionnel.

Compétition Nombre de titres Période Championnat d’Algérie 2 1969 – 1970 Coupe d’Algérie 2 1960s – 1970s Coupe du Maghreb des clubs champions 3 1970 – 1972 Sélections en équipe nationale 16 Années 1970

Les exploits internationaux de Selmi

Ses prouesses ne se limitaient pas aux frontières algériennes. Selmi a brillé sur la scène internationale, notamment lors d’un match mémorable contre le FC Santos de Pelé en 1969.

La légende raconte qu’il a réussi à dribbler le roi Pelé lui-même, un exploit qui a marqué les esprits et renforcé son surnom de « Petit Pelé ».

Selmi, un leader hors du terrain

Après sa carrière de joueur, Selmi a continué à servir le CRB en tant que président de 1996 à 2000.

« Selmi n’était pas seulement un footballeur d’exception, c’était une âme qui faisait battre le cœur du club. Même après avoir quitté le terrain, il a continué à écrire l’histoire du CRB avec la même passion et la même fierté. » Sofiane, 54 ans, ancien supporter du CRB

Sous sa direction, le club a remporté un nouveau titre de champion d’Algérie et une Coupe de la Ligue en 2000, confirmant ainsi son statut de héros, sur le terrain comme en dehors.