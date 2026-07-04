L’aéroport d’Alger attire les foules et se hisse parmi les cinq premiers d’Afrique

L’aéroport d’Alger se distingue comme l’une des cinq plateformes aéroportuaires les plus fréquentées d’Afrique, avec une augmentation notable de sa capacité en sièges programmés.

Cette performance souligne son rôle croissant dans le transport aérien régional et international, consolidant sa position en Afrique du Nord.

L’aéroport d’Alger : une ascension remarquable

En juin 2026, l’aéroport d’Alger s’est distingué en se classant parmi les cinq plateformes aéroportuaires les plus fréquentées d’Afrique.

Avec 532’381 sièges programmés, il a enregistré une croissance de 2,6 % par rapport à juin 2025, où 518’709 sièges étaient disponibles.

Cette progression témoigne de la dynamique de consolidation de l’aéroport dans un contexte de reprise du trafic aérien africain.

Cette performance souligne l’importance croissante de l’aéroport d’Alger dans le transport aérien régional et international. Elle reflète également l’augmentation des liaisons depuis l’Algérie, particulièrement durant la période estivale.

Comparaison avec les grands hubs africains

L’aéroport d’Alger, avec ses 532’381 sièges programmés en juin 2026, se positionne en cinquième place parmi les aéroports africains les plus fréquentés.

En tête du classement, l’aéroport du Caire domine avec 1’655’250 sièges, suivi par Addis-Abeba avec 1’135’516 sièges et Johannesburg avec 1’066’582 sièges. Casablanca, avec 665’922 sièges, se place juste devant Alger.

Cette position témoigne de l’importance croissante d’Alger dans le paysage aérien africain. Bien que Le Caire, Addis-Abeba et Johannesburg restent les leaders incontestés, Alger renforce sa présence en Afrique du Nord et sur le continent.

Un acteur clé pendant la période estivale

L’aéroport d’Alger joue un rôle crucial dans le transport aérien, particulièrement durant l’été, période de forte affluence.

Sa présence dans le Top 5 des aéroports africains, basée sur les capacités programmées par les compagnies aériennes, souligne son importance croissante.

Ce classement, qui évalue l’offre aérienne plutôt que le nombre de passagers transportés, met en lumière la position stratégique d’Alger.

En consolidant ses liaisons régionales et internationales, l’aéroport renforce son statut de hub majeur en Afrique du Nord et sur le continent.