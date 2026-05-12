L’aéroport d’Alger attire les voyageurs et se hisse parmi les dix premiers en Afrique

L’aéroport d’Alger se distingue parmi les 10 aéroports les plus fréquentés d’Afrique, selon le rapport « Africa on the Move » de la Fondation Mo Ibrahim.

Grâce à une augmentation notable des vols internationaux et une forte demande vers l’Europe et le Moyen-Orient, il renforce son rôle de hub régional.

L’aéroport d’Alger : un acteur majeur en Afrique

L’aéroport d’Alger s’affirme comme l’une des principales plateformes aéroportuaires du continent africain.

Selon le rapport « Africa on the Move » de la Fondation Mo Ibrahim, il se classe 7e parmi les aéroports les plus fréquentés d’Afrique pour le mois d’avril 2026.

🇩🇿📌Respect et reconnaissance aux travailleurs de l’ombre de l’aéroport d’Alger. Derrière chaque vol qui décolle ou atterrit en toute sécurité, il y a des dizaines de mains invisibles qui travaillent jour et nuit : agents au sol, bagagistes, techniciens, agents d’entretien,… pic.twitter.com/PgAFmcwmH1 — DZair Média (@DzairMediaa) May 1, 2026



Ce classement repose sur deux critères essentiels : le nombre de sièges proposés au départ et le nombre de vols quotidiens programmés.

En avril 2026, l’aéroport d’Alger a enregistré une moyenne de 114 vols quotidiens et a offert 518 260 sièges au départ.

Ces performances le placent en tête des aéroports maghrébins en termes de départs quotidiens, confirmant son rôle de hub régional.

Comparaison avec d’autres aéroports africains

L’aéroport d’Alger se distingue par ses performances notables, bien qu’il soit derrière l’aéroport international du Caire et l’aéroport OR Tambo de Johannesburg en termes de sièges et de vols quotidiens.

En avril 2026, l’aéroport du Caire a enregistré 1 615 021 sièges et 265 vols quotidiens, tandis que Johannesburg a comptabilisé 1 170 470 sièges et 277 vols.

En revanche, l’aéroport d’Alger devance l’aéroport de Marrakech-Ménara, qui se classe 9e avec 93 vols quotidiens.

Le classement des aéroports les plus fréquentés est dominé par Le Caire, suivi de Johannesburg et de l’aéroport international Bole d’Addis-Abeba.

Une croissance impressionnante du trafic aérien en Afrique

La reprise du trafic aérien en Afrique est marquée par une croissance notable du nombre de passagers et de vols réguliers.

Cette dynamique est largement attribuée au développement des infrastructures aéroportuaires et à l’expansion des flottes aériennes.

L’aéroport d’Alger, en particulier, joue un rôle crucial en tant que hub régional, bénéficiant d’une augmentation des vols internationaux et d’une forte demande sur les lignes vers l’Europe, le Moyen-Orient et d’autres destinations africaines.

Les travailleurs de l’aéroport d’Alger sont reconnus pour leur contribution essentielle au bon fonctionnement des opérations.

Leur dévouement garantit la sécurité et l’efficacité des vols, renforçant ainsi la position de l’aéroport comme un acteur clé dans le paysage aérien africain.