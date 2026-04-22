L’aéroport d’Alger fait un pas vers le futur avec un service inédit pour les voitures électriques

L’aéroport d’Alger Houari Boumédiène, géré par la SGSIA, enrichit son offre de services avec l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Ce déploiement, soutenu par Sonelgaz dans le cadre d’un programme national, répond à l’évolution du parc automobile et s’inscrit dans une dynamique plus large d’électromobilité en Algérie.

Un pas vers l’avenir : des bornes de recharge à l’aéroport d’Alger

L’aéroport d’Alger fait un pas vers le futur en installant des bornes de recharge pour véhicules électriques dans son parking.

Cette initiative, annoncée par la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger (SGSIA), s’inscrit dans une démarche écologique et moderne.

Le déploiement de ces équipements a été rendu possible grâce au soutien du groupe Sonelgaz, dans le cadre d’un programme national dédié aux infrastructures de recharge. Ce service innovant est désormais accessible aux conducteurs de voitures électriques transitant par l’aéroport d’Alger.

Accessibilité des nouvelles installations

Les conducteurs de voitures électriques qui transitent par l’aéroport d’Alger peuvent désormais profiter de ces nouvelles installations. Situées dans les zones de stationnement, ces bornes viennent enrichir la gamme de services déjà proposée sur place.

La SGSIA, responsable de la gestion de l’aéroport Houari Boumédiène, supervise tous les services offerts aux voyageurs, y compris ce nouveau dispositif de recharge. Cette initiative répond à l’évolution du parc automobile vers des véhicules plus respectueux de l’environnement.

Un programme ambitieux de Sonelgaz

Les bornes de recharge, alimentées par le réseau électrique national géré par Sonelgaz, sont compatibles avec les standards de recharge utilisés en Algérie.

Leur installation s’inscrit dans un programme ambitieux lancé par Sonelgaz en 2023 visant à déployer 1 000 bornes de recharge sur le territoire national.

Une adoption croissante des véhicules électriques

Selon les données publiées par Sonelgaz, environ 10 000 sessions de recharge ont été enregistrées dans la région d’Alger jusqu’en avril 2025.



Ces chiffres témoignent de l’évolution progressive du parc automobile vers des véhicules électriques et de l’adoption croissante de cette technologie par les usagers algériens.