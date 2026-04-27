L’aéroport d’Alger s’adapte pour alléger l’attente des voyageurs, une initiative qui fait la différence.

Face à l’augmentation du trafic lors des périodes de forte affluence, l’aéroport d’Alger, et plus particulièrement le terminal Ouest, se réorganise.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et la Police aux frontières (PAF) ont renforcé leurs dispositifs pour fluidifier les contrôles et orienter efficacement les passagers. Des outils technologiques modernes sont également déployés pour optimiser les vérifications.

L’aéroport d’Alger face à l’affluence : une organisation repensée

Face à l’augmentation du trafic lors des périodes de forte affluence, l’aéroport d’Alger a revu son organisation. Des mesures ont été prises pour fluidifier le passage des voyageurs, notamment en renforçant les effectifs et en améliorant l’accueil. La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a ajusté son dispositif au sein de l’aéroport Houari Boumediene, le principal hub aérien d’Algérie. Le terminal Ouest, l’un des plus fréquentés, est particulièrement concerné par ces changements.

En complément de l’augmentation des effectifs, une réorganisation interne a été mise en place pour mieux orienter les passagers entre les différents points de contrôle. Cette coordination accrue permet de répartir plus efficacement les flux et de réduire les ralentissements. Ces ajustements visent à éviter les engorgements lors des périodes de forte affluence, rendant ainsi la gestion des déplacements internes un levier pour améliorer la fluidité globale du parcours des voyageurs.

Quels sont les nouveaux dispositifs mis en place par la DGSN et la PAF ?

La Police aux frontières (PAF) a intensifié sa présence au niveau des guichets de contrôle pour minimiser les temps d’attente, surtout durant les heures de pointe. Cette stratégie vise à prévenir l’accumulation des voyageurs dans les files d’attente et à optimiser la gestion des flux.

Parallèlement, de nouvelles technologies ont été introduites pour moderniser les contrôles. Des dispositifs biométriques et des systèmes de vérification automatisée ont été déployés pour accélérer le traitement des données des passagers lors des contrôles d’identité, contribuant ainsi à réduire la durée de passage aux guichets.

Des mesures spécifiques pour certains voyageurs : un pas vers plus d’inclusivité !

Pour une meilleure prise en charge, des dispositions particulières ont été instaurées pour les personnes âgées, les familles et les voyageurs ayant des besoins spécifiques. Ces derniers bénéficient désormais d’une orientation adaptée et de guichets dédiés, réduisant ainsi leur temps d’attente.

De plus, jusqu’au 31 décembre 2026, les Algériens résidant à l’étranger peuvent entrer sur le territoire avec un passeport biométrique expiré, à condition de présenter une carte nationale d’identité et un document étranger valide. Cette mesure vise à faciliter leurs déplacements.