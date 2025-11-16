L'aéroport d'Alger se prépare à une transformation numérique, un pas de géant pour les voyageurs du futur.

L’aéroport d’Alger s’apprête à connaître une transformation majeure pour devenir un « Smart Airport« .

Annoncé par le ministre des Transports, ce projet ambitieux vise à moderniser les infrastructures et à intégrer des technologies numériques avancées pour optimiser la gestion des flux et améliorer les services aux passagers.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale de développement du secteur aérien algérien.

Vers un aéroport intelligent : la transformation numérique de l’aéroport d’Alger

Le futur de l’aéroport d’Alger se dessine à travers un projet ambitieux de digitalisation et de modernisation.

L’objectif est de transformer cette infrastructure en un « Smart Airport« , une plateforme aéroportuaire intelligente, dotée des dernières avancées technologiques.

Cette initiative, annoncée par le ministre des Transports, Saïd Sayoud, s’inscrit dans une démarche plus large visant à dynamiser le secteur aérien algérien.

En devenant un « Smart Airport », l’aéroport d’Alger promet une expérience de voyage améliorée pour les passagers.

Grâce à l’intégration de technologies numériques avancées, le contrôle sera automatisé, l’enregistrement facilité et la sécurité renforcée.

Ce projet représente une étape majeure dans la modernisation du secteur aérien algérien.

Quels changements pour les passagers ?

Les voyageurs bénéficieront d’une expérience améliorée. Ces innovations technologiques permettront une gestion plus efficace des flux, réduisant ainsi les temps d’attente.

Je prends régulièrement l’avion à Alger, et les temps d’attente pouvaient vraiment compliquer mes déplacements. Si cette modernisation réduit ces délais, ce sera un vrai changement dans ma manière de voyager. Sabrina, 32 ans, consultante en mobilité

L’objectif est d’offrir un service plus rapide et plus agréable aux passagers, tout en renforçant la sécurité.

Cette transformation s’inscrit dans la volonté de faire de l’aéroport d’Alger un modèle de modernité et d’efficacité.

Un coup de boost pour Air Algérie et l’économie nationale !

La modernisation de l’aéroport d’Alger s’accompagne d’un renforcement significatif des capacités d’Air Algérie.

30 Nouveaux avions C’est le volume d’appareils supplémentaires qu'Air Algérie prévoit pour renforcer ses capacités et élargir son réseau.

L’acquisition d’une trentaine de nouveaux appareils, dont des Airbus A330neo et des Boeing 737 MAX 9, permettra d’élargir le réseau national et international de la compagnie aérienne.

Cette stratégie globale vise à améliorer la position concurrentielle de l’Algérie sur le marché mondial du transport aérien.

Les retombées économiques attendues sont importantes, tant pour l’économie nationale que pour l’attractivité touristique de l’Algérie.