L’aéroport de Béjaïa s’agrandit avec de nouvelles aires pour accueillir plus d’avions

L’aéroport Soummam-Abane-Ramdane de Béjaïa s’apprête à franchir une nouvelle étape avec son projet d’extension ambitieux.

En augmentant sa capacité d’accueil et en améliorant ses infrastructures, cet aéroport renforce son rôle stratégique pour la région, tout en répondant à l’augmentation du trafic aérien et aux besoins opérationnels cruciaux.

Objectif stratégique de l’extension de l’aéroport

L’extension de l’aéroport Soummam-Abane-Ramdane de Béjaïa vise à accroître sa capacité d’accueil, renforçant ainsi son rôle stratégique en tant que porte d’entrée aérienne de la wilaya.

Ce projet ambitieux prévoit l’ajout de nouvelles infrastructures pour améliorer la qualité des services offerts aux voyageurs.

En augmentant le nombre de postes de stationnement pour les avions, l’aéroport pourra mieux répondre à la croissance du trafic aérien.

Cette initiative est cruciale pour stimuler le développement économique et touristique de la région, tout en optimisant les opérations aéroportuaires.

Travaux d’extension et augmentation de la capacité

Actuellement, l’aéroport dispose de quatre postes de stationnement pour les avions. Le projet d’extension prévoit la création de quatre nouvelles aires de stationnement, doublant ainsi la capacité à huit postes.

Cette augmentation est essentielle pour accueillir un plus grand nombre d’appareils et faciliter les opérations au sol.

En réponse à l’augmentation du trafic aérien, ces nouvelles infrastructures permettront d’améliorer les conditions d’exploitation.

L’extension contribuera également à renforcer l’efficacité des interventions aériennes, notamment durant les campagnes estivales de lutte contre les feux de forêt.

Un atout majeur pour la lutte contre les feux de forêt

Chaque été, l’aéroport de Béjaïa joue un rôle crucial dans la lutte contre les feux de forêt en accueillant douze avions bombardiers d’eau.

Ces appareils sont essentiels pour intervenir rapidement dans les régions de l’est et du centre du pays, où les incendies peuvent causer des ravages.

Avec l’extension de l’aire de stationnement, l’aéroport pourra accueillir plus facilement ces avions, optimisant ainsi leur déploiement.

L’augmentation des postes de stationnement renforcera l’efficacité des interventions aériennes, permettant une réponse plus rapide et coordonnée lors des campagnes de lutte contre les incendies.