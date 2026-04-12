L’affaire Mongia Manaï se dévoile, entre révélations troublantes et mystères persistants dans le dossier

L’affaire du meurtre de l’avocate tunisienne Mongia Manaï, dont le corps avait été retrouvé brûlé en 2024, continue de faire la une.

Son fils, arrêté en Allemagne suite à un mandat d’arrêt international, est soupçonné d’être impliqué dans ce crime qui a bouleversé la Tunisie. Le procès, attendu avec impatience, devrait se tenir prochainement.

L’arrestation internationale du fils Manaï : un tournant dans l’affaire ?

Le fils de Mongia Manaï, célèbre avocate tunisienne décédée, a été arrêté en Allemagne suite à un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires tunisiennes. Cette arrestation marque une étape cruciale dans une affaire de meurtre qui a secoué la Tunisie.

Soupçonné d’être impliqué dans ce crime odieux, le fils Manaï aurait collaboré avec son père, son frère et un employé d’une station de lavage.

Son procès, attendu avec impatience par l’opinion publique, devrait se tenir prochainement devant la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis.

Une collaboration familiale présumée dans le meurtre

L’enquête suggère que le fils Manaï n’aurait pas agi seul. Son père, son frère et un employé d’une station de lavage automobile seraient également impliqués dans ce crime qui a ébranlé la Tunisie.

Cette hypothèse de collaboration familiale ajoute une dimension supplémentaire à cette affaire déjà complexe.

La chambre d’accusation de la cour d’appel de Tunis a pris la décision de renvoyer tous les accusés devant la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis.

Cette décision marque une nouvelle étape dans le processus judiciaire et souligne la gravité des charges pesant sur les suspects.

Le procès à venir : quelle issue pour cette affaire qui a bouleversé la Tunisie ?

L’attente est palpable en Tunisie alors que le procès de cette affaire choquante se profile. Le meurtre de l’avocate Mongia Manaï, dont le corps brûlé et nu a été retrouvé dans un canal derrière un complexe sportif à Manouba, a suscité une vive émotion.

TUNISIE – 26 avril 2025

Le corps de Mongia Manaî, avocate à la Cour de cassation et ancienne activiste politique, a été retrouvé complètement brûlé au niveau canal des eaux du Nord au niveau du complexe sportif de Manouba à l’ouest de Tunis pic.twitter.com/Dkkvza1n8c — INSTITUT DROITS DE L’HOMME DU BARREAU DE BORDEAUX (@IDHBARBOR) April 29, 2025



Les autres membres de la famille Manaï ainsi qu’un employé d’une station de lavage automobile ont également été arrêtés suite à leur implication présumée dans ce crime.

Le verdict de ce procès très attendu pourrait bien marquer un tournant décisif dans cette affaire qui a secoué tout le pays.