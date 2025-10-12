L’affluence record à la 6e édition du Campus Fair de Casablanca crée une vague d’émerveillement, découvrez pourquoi!

La 6e édition du Campus Fair de Casablanca a fait sensation, attirant un nombre record de visiteurs et plus de 80 exposants internationaux. Cet événement majeur dans le domaine de l’éducation et de l’orientation a suscité une vague d’émerveillement parmi les élèves des différentes écoles présentes.

Découvrez pourquoi ce rendez-vous incontournable, orchestré par Youssef Ziraoui, directeur général de Campus Mag, est devenu une plateforme clé pour les rencontres entre établissements d’enseignement supérieur et jeunes en quête d’orientation.

Un succès retentissant pour la 6e édition du Campus Fair de Casablanca

La sixième édition du Campus Fair de Casablanca a marqué les esprits par son affluence record. Cet événement phare de l’éducation et de l’orientation a vu défiler un nombre inégalé de visiteurs, établissant ainsi un nouveau record pour cette manifestation.

La diversité était également au rendez-vous avec une multitude d’élèves issus de différentes écoles. Plus de 80 exposants venant de divers horizons ont participé à cet événement, témoignant de son importance croissante dans le paysage éducatif marocain.

Les acteurs majeurs de l’événement

Le Campus Fair a rassemblé plus de 80 exposants venus d’une dizaine de pays, soulignant ainsi son envergure internationale. Ces acteurs majeurs du monde de l’éducation ont contribué à la richesse et à la diversité de cette édition.

C’était impressionnant de voir autant d’écoles réunies au même endroit. Cela m’a permis de découvrir des formations que je ne connaissais pas et de poser toutes mes questions directement.

Inès, 18 ans, lycéenne

Youssef Ziraoui, directeur général de Campus Mag, organisateur de l’événement, a exprimé sa satisfaction face au succès rencontré. Il a également fait part de son impatience quant à la prochaine édition, témoignant de l’enthousiasme généré par le Campus Fair.

Le Campus Fair, une plateforme d’orientation incontournable

Le Campus Fair s’est imposé comme un carrefour essentiel pour les jeunes en quête d’orientation. Il offre un espace de dialogue et de découverte, permettant aux étudiants d’explorer diverses opportunités d’avenir.

Cet événement nous permet d’échanger directement avec les jeunes et de comprendre leurs attentes. Chaque année, nous voyons grandir leur curiosité et leur ambition.

Nabil, 32 ans, représentant d’école

La prochaine édition, prévue le 15 octobre à Marrakech, promet d’être tout aussi enrichissante. Elle continuera à favoriser ces rencontres précieuses entre établissements d’enseignement supérieur et futurs étudiants, consolidant ainsi son rôle de plateforme d’orientation majeure.