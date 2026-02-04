L’Afrique s’apprête à faire un bond spectaculaire dans l’énergie solaire d’ici 2029

L’Afrique a connu une croissance record dans le secteur de l’énergie solaire en 2025, avec une augmentation de 54% par rapport à l’année précédente.

L’essor fulgurant de l’énergie solaire en Afrique : un bilan 2025 impressionnant

En 2025, le secteur de l’énergie solaire en Afrique a connu une croissance record, avec une augmentation de 54% par rapport à l’année précédente.

Selon les données du Global Solar Council, environ 4,5 gigawatts de nouvelles capacités solaires ont été ajoutés cette année-là, dépassant largement les prévisions à moyen terme.

Les pays leaders de cette transition énergétique sont l’Afrique du Sud, le Nigeria et l’Égypte, qui ont respectivement ajouté 1,6 gigawatt, 803 mégawatts et 500 mégawatts de nouvelles capacités.

Ces chiffres témoignent de l’engagement croissant de ces nations en faveur d’une énergie propre et durable.

Les acteurs majeurs de la révolution solaire africaine

La transition énergétique en Afrique est portée par divers acteurs. Les systèmes distribués, incluant les panneaux sur toitures et les installations commerciales et industrielles, jouent un rôle crucial, représentant environ 44% de la nouvelle capacité.

Huit pays africains ont franchi le cap des 100 mégawatts d’énergie solaire installée en 2025, témoignant de l’ampleur du mouvement.

En quelques années, on est passé de projets pilotes à des installations massives. La baisse des coûts et l’urgence énergétique ont clairement changé la donne.

Adel, 41 ans, ingénieur en énergie renouvelable

L’Afrique suit deux voies parallèles pour sa transition énergétique. D’une part, les grandes centrales solaires financées principalement par des investissements publics et des fonds de développement.

D’autre part, les systèmes distribués financés par les ménages et les entreprises, contribuant à une démocratisation de l’accès à l’énergie solaire.

Vers une capacité solaire multipliée par six d’ici 2029 : comment y arriver ?

Le Global Solar Council prévoit que l’Afrique atteindra plus de 33 gigawatts de capacités solaires installées d’ici 2029.

Pour maintenir cette dynamique, plusieurs leviers sont à actionner. Le financement innovant, les outils de réduction des risques et les investissements du secteur privé sont essentiels pour diminuer le coût du capital pour l’énergie solaire.

L’ensoleillement exceptionnel et la baisse des coûts technologiques donnent à l’Afrique une opportunité unique de bâtir une croissance plus durable.

Sophie, 36 ans, consultante en transition énergétique

Une planification appropriée, des réformes politiques continues et des améliorations de l’infrastructure du réseau sont également nécessaires.

Enfin, la baisse des coûts technologiques, l’abondance d’ensoleillement et la demande croissante en énergie positionnent le solaire comme un moteur majeur de la transition énergétique et du développement économique en Afrique.