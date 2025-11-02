L’Afrique se mobilise avec un fonds de 1,5 milliard de dollars pour booster ses infrastructures

L’Alliance des institutions financières multilatérales africaines (AAMFI) et l’Agence de développement de l’Union africaine-NEPAD (AUDA-NEPAD) ont lancé une Facilité de financement des infrastructures de 1,5 milliard de dollars.

Cette initiative majeure vise à accélérer le développement des infrastructures en Afrique, marquant une étape importante dans le renforcement de la souveraineté financière du continent.

Un fonds de 1,5 milliard de dollars pour transformer l’Afrique : qui sont les acteurs ?

L’Alliance des institutions financières multilatérales africaines (AAMFI) et l’Agence de développement de l’Union africaine-NEPAD (AUDA-NEPAD) ont conjointement créé une Facilité de financement des infrastructures.

Dotée d’un budget de 1,5 milliard de dollars, cette initiative vise à stimuler le développement des infrastructures sur le continent africain.

Je participe à Luanda, en Angola, du 28 au 31 octobre 2025, au 3ᵉ Sommet sur le financement du développement des infrastructures en #Afrique, organisé par l’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD) et la Commission de l’Union africaine, en collaboration avec le… pic.twitter.com/BLqcpBgyJs — Faure Essozimna GNASSINGBÉ (@FEGnassingbe) October 28, 2025



Cette annonce majeure a été faite lors du Sommet sur le financement des infrastructures à Luanda. Le sommet, qui s’est déroulé du 28 au 31 octobre dernier, avait pour thème « Réduire le coût du capital : financement des infrastructures africaines ».

Quels sont les objectifs et les projets prioritaires de ce fonds d’investissement ?

Ce fonds d’investissement prévoit un engagement initial de 1,5 milliard de dollars pour le financement des projets, dont 100 millions de dollars seront consacrés à la préparation des projets.

L’objectif principal est d’accélérer le développement des infrastructures en Afrique, renforçant ainsi sa souveraineté financière et sa capacité institutionnelle.

100 millions Préparation des projets Une enveloppe de 100 millions de dollars est dédiée à la préparation et à la planification des projets.

La première phase de la Facilité se concentrera sur cinq projets prioritaires, suivis de six autres projets.

Ces initiatives couvriront divers secteurs tels que l’énergie, les transports, l’eau et les TIC, alignés sur le Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) et l’Agenda 2063 de l’UA.

Comment cette initiative renforce-t-elle la souveraineté financière de l’Afrique ?

Cette Facilité est une étape cruciale pour renforcer la souveraineté financière de l’Afrique et sa capacité à mobiliser et gérer des capitaux nationaux et internationaux.

Un accord-cadre de coopération entre l’AUDA-NEPAD et l’AAMFI sera signé, consolidant ainsi cette ambition.

Les projets soutenus par ce fonds s’alignent sur le PIDA et l’Agenda 2063 de l’UA, reflétant la vision commune d’une Afrique intégrée et prospère.

Cette initiative est perçue comme une manifestation de l’ambition collective de l’Afrique de prendre en charge son propre financement du développement.