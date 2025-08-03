Laftit convoque une rencontre cruciale avec les walis et gouverneurs : enjeux et perspectives pour 2025

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a récemment convoqué une rencontre d’une importance capitale avec les walis et gouverneurs du pays. Cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre des efforts continus pour améliorer la gouvernance locale, promet d’être riche en discussions et en débats. Quels sont les enjeux majeurs de cette rencontre ? Quelles perspectives se dessinent pour l’avenir de notre pays ? C’est ce que nous allons tenter de décrypter dans cet article, en nous projetant sur les orientations possibles pour l’année 2025.

Restez connectés pour découvrir les tenants et aboutissants de cette rencontre cruciale.

Célébration du 26e anniversaire de l’accession au trône du Roi Mohammed VI : Réunion stratégique du ministre de l’Intérieur avec les Walis et gouverneurs

À l’occasion du 26e anniversaire de l’accession du Roi Mohammed VI au trône, Abdelouafi Laftit, le ministre de l’Intérieur, a organisé une réunion de travail à Tétouan avec les Walis et gouverneurs. Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence de hauts responsables de l’administration territoriale et des services centraux du ministère, a permis de discuter des orientations royales énoncées dans le Discours du Trône du 29 juillet 2025.

Ces directives constituent une feuille de route pour le ministère de l’Intérieur, guidant la gestion des affaires publiques et renforçant l’engagement social dans toutes les régions du royaume.

Discussion des orientations royales et défis sécuritaires

La réunion a également été l’occasion de mettre en lumière les défis sécuritaires auxquels le royaume est confronté. La lutte contre le terrorisme et toutes formes de criminalité a été au cœur des discussions, soulignant la priorité accordée à la sécurité des citoyens conformément à la Vision Royale. Les efforts déployés par les services de sécurité pour contrecarrer les menaces terroristes et combattre la criminalité ont été salués.

Par ailleurs, l’importance du modèle de développement des provinces du Sud a été mise en avant, mettant en évidence les transformations majeures qu’il a engendrées en termes d’infrastructures et de projets de développement.

Engagement pour des élections réussies et le développement régional

Le ministère de l’Intérieur a réaffirmé son engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le succès des prochaines échéances électorales, en adoptant une approche participative avec les instances partisanes et en garantissant la transparence du processus. Parallèlement, la réunion a permis d’évoquer la poursuite des efforts pour permettre aux régions d’exercer leurs compétences propres, notamment par le biais d’une « nouvelle dynamique territoriale ».

L’Initiative nationale pour le développement humain a été soulignée comme un partenaire clé dans la réduction des disparités d’accès aux infrastructures et la valorisation du capital humain.