L’agence Corsica Linea à Marseille ferme ses portes, une décision qui interroge les habitants

L’agence commerciale de Corsica Linea à La Joliette, Marseille, est temporairement fermée suite à des inondations.

Cette situation impacte les voyageurs vers l’Algérie, habitués à effectuer leurs démarches sur place. Corsica Linea s’excuse et promet de tenir informés ses clients via ses réseaux sociaux.

Fermeture exceptionnelle de l’agence Corsica Linea : quelles conséquences ?

L’agence Corsica Linea de La Joliette à Marseille a dû fermer ses portes en raison d’inondations, sans qu’une date de réouverture ne soit annoncée.

Cette fermeture affecte particulièrement les passagers préparant une traversée vers l’Algérie, qui ne peuvent plus effectuer leurs démarches sur place.

Cependant, il est important de noter que cette situation n’entraîne pas l’annulation des traversées maritimes entre Marseille et l’Algérie. Les voyageurs peuvent toujours consulter le site officiel de Corsica Linea pour obtenir des informations et préparer leur voyage.

Corsica Linea s’excuse et informe ses clients

Corsica Linea a présenté ses excuses à ses clients via les réseaux sociaux pour la fermeture temporaire de son agence de La Joliette.

La compagnie s’engage à tenir ses passagers informés dès que l’accueil pourra reprendre. Cette communication souligne l’importance pour les voyageurs de suivre les annonces officielles pour toute mise à jour concernant la réouverture.

Il est crucial pour les passagers de rester attentifs aux informations diffusées par Corsica Linea. Les réseaux sociaux et le site officiel de la compagnie sont les canaux privilégiés pour obtenir des détails sur les modalités d’accueil pendant cette période.

Des alternatives pour les passagers pendant la fermeture

Pendant la fermeture de l’agence de La Joliette, Corsica Linea propose des alternatives pour ses passagers.

Le site officiel de la compagnie permet de gérer les réservations et d’accéder aux informations nécessaires pour les voyages. Les réseaux sociaux de Corsica Linea, notamment leur page Facebook, sont également des ressources précieuses pour suivre les annonces et mises à jour concernant les traversées.

Les ports algériens desservis, tels qu’Alger, Béjaïa et Skikda, continuent de fonctionner normalement. Cependant, les horaires habituels de l’agence ne s’appliquent pas durant cette période, il est donc conseillé de vérifier les détails de votre traversée en ligne.