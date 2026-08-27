Lahlou Akhrib choisit son futur à la JS Kabylie et surprend les supporters

Lahlou Akhrib choisit son futur à la JS Kabylie et surprend les supporters

Lahlou Akhrib, jeune prodige du football algérien, fait parler de lui en prolongeant son aventure avec la JS Kabylie jusqu’en 2028.

Malgré les sirènes européennes, l’attaquant de 20 ans choisit de rester fidèle à son club formateur, suscitant l’enthousiasme du nouvel entraîneur Karim Belhocine.

Lahlou Akhrib prolonge avec la JS Kabylie jusqu’en 2028

Lahlou Akhrib, jeune attaquant prometteur de 20 ans, a décidé de prolonger son contrat avec la JS Kabylie jusqu’en juin 2028.


Cette décision intervient malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens, notamment en Croatie, qui voyaient en lui un talent à fort potentiel. En choisissant de rester en Kabylie, Akhrib affirme sa volonté de continuer à progresser dans un environnement qu’il connaît bien.

Pour la JS Kabylie, cette prolongation est une excellente nouvelle, car elle permet de conserver un joueur clé pour les années à venir.

Akhrib, qui a parfois été critiqué, bénéficie de la confiance totale de l’entraîneur Karim Belhocine, qui souhaite en faire un pilier de son projet sportif. Cette décision est donc cruciale pour le club et pour Akhrib, qui espère s’imposer durablement dans l’équipe.

Un engagement fort malgré les critiques

Malgré les critiques reçues lors des deux dernières saisons, Lahlou Akhrib a choisi de rester à la JS Kabylie, démontrant un engagement fort envers son club formateur.

Son choix est renforcé par la confiance que lui accorde Karim Belhocine, le nouvel entraîneur, qui souhaite faire de lui un élément central de son projet sportif.

A lire aussi :  Transavia propose des vols à prix réduits vers l'Algérie, une aubaine pour les voyageurs français

Actuellement engagé avec l’équipe d’Algérie aux Jeux méditerranéens 2026 à Tarente, Akhrib voit cette expérience internationale comme une opportunité de croissance.

Sa participation pourrait également renforcer sa position au sein de la JS Kabylie, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour sa carrière future.

Changements stratégiques et renforcement de l’équipe

La JS Kabylie traverse une période de transformation, marquée par la confiance renouvelée envers Lahlou Akhrib, mais aussi par des départs potentiels de cadres comme Madani et Gaya Merbah.

Ces mouvements pourraient modifier la dynamique de l’équipe, offrant à Akhrib une place centrale dans le projet de Karim Belhocine. Le départ de ces joueurs expérimentés pourrait créer des opportunités pour de nouveaux talents.

Pour compenser ces pertes, le directeur sportif Yazid Mansouri s’active sur le marché africain, à la recherche d’un milieu de terrain et d’un attaquant.

Ces recrutements visent à renforcer l’effectif et à maintenir la compétitivité du club. L’objectif est de construire une équipe équilibrée, capable de relever les défis à venir.

Partager cet article sur
FacebookWhatsAppXLinkedIn
Smail-Ben-Hawa

Écrit par Smail Ben Hawa

Diplômé en toursime, c'est la voie de la rédaction Web qu'a choisi Smail pour présenter ses découvertes touristiques. Il rédige sur l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et sur les destinations de vacances les plus prisées du Maghreb.