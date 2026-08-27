Lahlou Akhrib choisit son futur à la JS Kabylie et surprend les supporters

Lahlou Akhrib, jeune prodige du football algérien, fait parler de lui en prolongeant son aventure avec la JS Kabylie jusqu’en 2028.

Malgré les sirènes européennes, l’attaquant de 20 ans choisit de rester fidèle à son club formateur, suscitant l’enthousiasme du nouvel entraîneur Karim Belhocine.

Lahlou Akhrib prolonge avec la JS Kabylie jusqu’en 2028

Lahlou Akhrib, jeune attaquant prometteur de 20 ans, a décidé de prolonger son contrat avec la JS Kabylie jusqu’en juin 2028.

𝗟’𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗨𝟮𝟯 𝗟𝗔𝗛𝗟𝗢𝗨 𝗔𝗞𝗛𝗥𝗜𝗕 prolonge son contrat avec la 𝗝𝗦 𝗞𝗔𝗕𝗬𝗟𝗜𝗘 jusqu’en 𝟮𝟬𝟮𝟴 ! 🔰✍️ pic.twitter.com/5ma5jtrn0h — ⭐️ Squadra Khadra 🇩🇿 (@Squadra213) August 25, 2026



Cette décision intervient malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens, notamment en Croatie, qui voyaient en lui un talent à fort potentiel. En choisissant de rester en Kabylie, Akhrib affirme sa volonté de continuer à progresser dans un environnement qu’il connaît bien.

Pour la JS Kabylie, cette prolongation est une excellente nouvelle, car elle permet de conserver un joueur clé pour les années à venir.

Akhrib, qui a parfois été critiqué, bénéficie de la confiance totale de l’entraîneur Karim Belhocine, qui souhaite en faire un pilier de son projet sportif. Cette décision est donc cruciale pour le club et pour Akhrib, qui espère s’imposer durablement dans l’équipe.

Un engagement fort malgré les critiques

Malgré les critiques reçues lors des deux dernières saisons, Lahlou Akhrib a choisi de rester à la JS Kabylie, démontrant un engagement fort envers son club formateur.

Son choix est renforcé par la confiance que lui accorde Karim Belhocine, le nouvel entraîneur, qui souhaite faire de lui un élément central de son projet sportif.

Actuellement engagé avec l’équipe d’Algérie aux Jeux méditerranéens 2026 à Tarente, Akhrib voit cette expérience internationale comme une opportunité de croissance.

Sa participation pourrait également renforcer sa position au sein de la JS Kabylie, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour sa carrière future.

Changements stratégiques et renforcement de l’équipe

La JS Kabylie traverse une période de transformation, marquée par la confiance renouvelée envers Lahlou Akhrib, mais aussi par des départs potentiels de cadres comme Madani et Gaya Merbah.

Ces mouvements pourraient modifier la dynamique de l’équipe, offrant à Akhrib une place centrale dans le projet de Karim Belhocine. Le départ de ces joueurs expérimentés pourrait créer des opportunités pour de nouveaux talents.

Pour compenser ces pertes, le directeur sportif Yazid Mansouri s’active sur le marché africain, à la recherche d’un milieu de terrain et d’un attaquant.

Ces recrutements visent à renforcer l’effectif et à maintenir la compétitivité du club. L’objectif est de construire une équipe équilibrée, capable de relever les défis à venir.