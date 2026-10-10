L’Algérie à l’honneur au sommet nordique-africain, un moment de dialogue inédit

L’Algérie, invitée d’honneur du 15e Sommet économique Pays nordiques-Afrique à Oslo, renforce ses liens avec les économies d’Europe du Nord.

Ce rendez-vous annuel, organisé par l’Association Norvège-Afrique des entreprises, met en lumière les opportunités d’investissement dans l’énergie, l’agriculture et les infrastructures.

L’Algérie, invitée d’honneur au sommet économique nordique-africain

L’Algérie occupe une place centrale en tant qu’invitée d’honneur à la 15e édition du Sommet économique Pays nordiques-Afrique à Oslo.

📍 بتكليف من رئيس الجمهورية #عبد_المجيد_تبون .. وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري #سيدعلي_خالدي يشارك في فعاليات الطبعةالـ15 للقمة الاقتصادية « الإسكندنافية-الإفريقية » 📍القمة التي انطلقت اليوم بعاصمة مملكة النرويج أوسلو تشارك فيها #الجزائر بصفة ضيف شرف خاص https://t.co/VK27XSQ2Dr — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) October 8, 2026



Cet événement, organisé par l’Association Norvège-Afrique des entreprises (NABA) et le ministère norvégien des Affaires étrangères, souligne l’importance croissante des relations bilatérales entre l’Algérie et les pays nordiques.

Ce rôle prestigieux reflète la volonté de renforcer les partenariats économiques, notamment dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et de l’agriculture. La participation de l’Algérie met en lumière son potentiel stratégique pour les entreprises nordiques cherchant à investir en Afrique.

Objectifs du sommet nordique-africain

Le sommet nordique-africain vise à renforcer les partenariats économiques entre les pays africains et les économies d’Europe du Nord.

Les domaines prioritaires incluent l’investissement, l’énergie, les infrastructures et l’agriculture. La participation de l’Algérie, conduite par Sid Ali Khaldi, mandaté par le président Abdelmadjid Tebboune, souligne l’importance de ces collaborations.

🚨أوسلو.. وزير الفلاحة سيد علي خالدي، رفقة وزيرة الصيد والسياسة المحيطية لمملكة النرويج يشرفان على الافتتاح الرسمي لفعالية « يوم الجزائر Algeria Day »، المنظمة عشية انعقاد الدورة الخامسة عشْرَة للقمة الاقتصادية الإسكندنافية-الإفريقية، التي تشارك فيها الجزائر بصفة ضيف شرف خاص. https://t.co/r3xrHlXLVZ — Almasdar dz (@DzAlmasdar) October 7, 2026



La diversité des participants, comprenant officiels, décideurs économiques, chefs d’entreprise, sociétés, porteurs de projets, intervenants et ambassadeurs, enrichit les échanges.

Ce rassemblement offre une plateforme pour explorer des opportunités de coopération et d’investissement, favorisant ainsi le développement économique mutuel.

Opportunités et partenariats diversifiés

L’Algérie offre des opportunités significatives pour les entreprises nordiques, notamment dans la transition énergétique, les infrastructures, l’agriculture et les technologies.

Des partenariats fructueux existent déjà, comme avec Novo Nordisk dans l’industrie pharmaceutique et Equinor dans les hydrocarbures. Ces collaborations illustrent le potentiel de l’Algérie en tant que partenaire stratégique.

Les secteurs clés incluent l’énergie, les mines, l’agriculture et l’industrie. Les relations bilatérales solides entre l’Algérie et les pays nordiques témoignent d’un intérêt mutuel pour élargir la coopération à d’autres domaines, tels que les énergies renouvelables et la formation professionnelle, renforçant ainsi les liens économiques.