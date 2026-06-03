L’Algérie accueille une réunion clé sur le gazoduc transsaharien, un projet aux enjeux majeurs pour l’avenir énergétique

La 5e réunion ministérielle du Comité de pilotage du projet de gazoduc transsaharien (TSGP) se tient en Algérie, rassemblant les ministres des hydrocarbures d’Algérie, du Nigeria et du Niger.

Ce projet stratégique vise à renforcer la position de l’Afrique sur la scène énergétique mondiale tout en favorisant l’intégration régionale.

L’Algérie au cœur de la coopération énergétique africaine

La 5e réunion ministérielle du Comité de pilotage du projet de gazoduc transsaharien (TSGP) se tient en Algérie, réunissant les ministres des hydrocarbures de l’Algérie, du Nigeria et du Niger.

Mohamed Arkab, Ekperikpe Ekpo et Hamadou Tini, ainsi que le PDG de Sonatrach, Nour Eddine Daoudi, participent à cet événement crucial. Les représentants de NNPC et Sonidep sont également présents.

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، السيد محمد عرقاب، وزير البترول لجمهورية النيجر، السيد حمادو تيني، بالقاعة الشرفية الرئاسية بمطار الجزائر الدولي، حيث يشرع الوزير النيجري في زيارة عمل إلى الجزائر للمشاركة في أشغال الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية لمشروع (TSGP). pic.twitter.com/TozbQ7RvC6 — وزارة المحروقات الجزائر (@Oilmines_gov_dz) June 2, 2026



L’objectif principal de cette réunion est d’évaluer l’état d’avancement du projet TSGP. Les participants examineront les résultats de l’étude de faisabilité réalisée par Penspen et évalueront l’exécution de la feuille de route adoptée lors des réunions précédentes.

Un projet stratégique pour l’Afrique

Le gazoduc transsaharien (TSGP) est un projet ambitieux visant à transporter le gaz naturel du Nigeria à l’Algérie, en passant par le Niger, pour l’exportation vers les marchés européens et internationaux.

Ce projet est crucial pour renforcer la position de l’Afrique en tant que fournisseur énergétique mondial.

En plus de son impact économique, le TSGP favorise l’intégration régionale et le développement économique des pays impliqués.

En s’inscrivant dans le cadre du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), il symbolise une coopération renforcée entre les nations africaines pour un avenir énergétique durable.

Un engagement renouvelé pour un avenir énergétique prometteur

Lors de la 4e réunion ministérielle, l’Algérie, le Nigeria et le Niger ont signé un mémorandum d’entente, réaffirmant leur engagement à coordonner leurs efforts pour réaliser le gazoduc transsaharien.

Ce projet stratégique s’inscrit dans le cadre du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), visant à promouvoir le développement économique et l’intégration régionale.

En unissant leurs forces, ces pays espèrent non seulement renforcer leur position sur le marché énergétique mondial, mais aussi stimuler la croissance économique et l’intégration en Afrique. Le TSGP est un symbole de coopération panafricaine pour un avenir énergétique durable.