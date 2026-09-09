L’Algérie ambitionne de former 50 000 experts en IA d’ici 2030 pour transformer son avenir technologique

L’Algérie intensifie ses efforts pour devenir un leader en intelligence artificielle avec une stratégie nationale ambitieuse.

Sous la direction du ministre Kamel Baddari, des initiatives clés sont mises en place, incluant la création d’un centre de recherche dédié et la formation de 50.000 spécialistes d’ici 2030, transformant ainsi le paysage technologique du pays.

La stratégie nationale d’IA en Algérie : un projet ambitieux

La mise en œuvre de la Stratégie nationale d’intelligence artificielle en Algérie a été marquée par une réunion de coordination présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari.

Lors de cette rencontre, cinq commissions thématiques ont été installées pour piloter les principaux axes de la stratégie. La commission des données et infrastructures se concentre sur la création d’une base solide pour l’IA, tandis que celle du financement cherche à mobiliser les ressources nécessaires.

La commission des grands modèles de langage vise à développer des outils linguistiques avancés, et celle du doctorat en IA se consacre à la formation de chercheurs spécialisés.

Enfin, la commission de la formation continue en IA s’assure que les professionnels restent à jour avec les avancées technologiques. Ces commissions jouent un rôle crucial dans l’atteinte des objectifs de la stratégie, en assurant une approche coordonnée et ciblée pour le développement de l’IA en Algérie.

Former 50 000 spécialistes en IA à l’horizon 2030

Pour atteindre l’objectif ambitieux de former 50 000 experts en intelligence artificielle d’ici 2030, l’Algérie mise sur la création d’un centre national de recherche en IA et en données.

Ce centre servira de hub pour la recherche et l’innovation, facilitant le développement de solutions technologiques avancées.

Parallèlement, l’accent est mis sur la formation continue et le doctorat en IA, garantissant que les professionnels et chercheurs restent à la pointe des avancées technologiques.

Ces initiatives sont essentielles pour transformer l’avenir technologique de l’Algérie, en renforçant ses capacités en IA et en stimulant l’innovation dans divers secteurs.

Vers une administration moderne et intelligente

L’Algérie s’engage dans le développement de solutions technologiques basées sur l’IA, avec des projets tels qu’un système de gestion fiscale intelligent et un système multisectoriel pour promouvoir l’utilisation des outils d’IA. Ces initiatives visent à moderniser l’administration publique et à améliorer l’efficacité des services.

En parallèle, des projets de recherche sont lancés dans le cadre des programmes nationaux, alignés sur les priorités stratégiques.

La commission conjointe de suivi joue un rôle clé en veillant à la mise en œuvre de ces projets, assurant ainsi une transformation progressive vers une administration moderne et intelligente.