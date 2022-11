L’Algérie attire de plus en plus les investisseurs étrangers : voici les régions les plus prisées

L’Etat s’est dernièrement engagé dans l’amélioration du climat d’investissement en Algérie. Tebboune s’est d’ailleurs consacré dans l’attraction des pays voisins en plus des gros investisseurs européens. Désormais, il est possible d’affirmer que le pays reçoit divers investissements dans divers secteurs et pour différentes régions.

L’Algérie, à la quête d’investisseurs étrangers

Cette année est marquée par les manœuvres opérées par l’Etat algérien afin de favoriser l’investissement étranger dans le pays. Le Président Tebboune a fait principalement appel à l’appui des pays frères de l’Algérie comme la Turquie, l’Arabie Saoudite et le Qatar. Il espère également attirer l’attention des investisseurs européens à savoir, les italiens.

Ces efforts ont manifestement porté leurs fruits. Plusieurs pays, arabes y compris, sont actuellement en collaboration avec l’Algérie. Ceci est dû à la mise en place de différents projets, partenariats, commerces et industries.

Avec le nombre de projets lancés, dans divers domaines, comme le dessalement des eaux, il est donc plus qu’évident que l’Algérie dispose à présent de plusieurs investisseurs étrangers venant de tous les recoins du monde.

Les régions algériennes les plus prisées par les investisseurs

Seuls les projets les plus avantageux ont été jugés intéressants par les investisseurs étrangers. Dans le cadre de l’investissement immobilier, pour commencer, la balance se penche en faveur de la ville côtière de Jijel, une des plus prisées du moment. A noter, mis à part cela que, la ville de Constantine détient aussi un excellent score en matière d’investissement immobilier.

Les investisseurs arabes, pour leur part, s’intéressent particulièrement aux grands projets de construction. C’est par exemple le cas des investissements pour le dessalement de l’eau de mer dans les wilayas du grand sud algérien.

Pour les autres investisseurs, la télécommunication, l’industrie, l’agriculture et de la construction d’infrastructure ont été leur secteur d’activité. D’ailleurs, on a pu constater un partenariat entre l’Algérie et le Qatar pour la construction de complexe à à Jijel (Bellar).