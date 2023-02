L’Algérie bénéficie d’une augmentation des réserves d’hydrocarbures – Voici les avantages de cette hausse

L’industrie des hydrocarbures est un secteur stratégique pour le développement économique algérien et ses résultats sont désormais visibles. Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a annoncé que les réserves d’hydrocarbures ont augmenté de près de 2% ce qui représente +26% millions de tonnes équivalent pour l’année 2021 et une hausse attendu jusqu’en 2022.

Les bénéfices liés à l’exportation des hydrocarbures ont atteint 59,8 milliards de dollars en 2022, selon le même média.

Des nouvelles explorations et une commission technique spécialisée

Cette amélioration des chiffres est principalement due aux nouvelles explorations réalisées par Sonatrach, Alnaft et le Ministère de l’Énergie et des Mines. Une commission technique spécialisée a d’ailleurs été formée, comprenant ces trois acteurs, afin d’élaborer le premier appel d’offres relatif à l’exploration et à l’exploitation des hydrocarbures en Algérie. Cette commission a identifié 13 régions concernées.

En outre, La Chine est un exemple vivant qui prouve qu’une nation forte et respectée sur la scène internationale doit impérativement avoir une solide économie. Heureusement, la communauté internationale, USA, Chine, Russie et Europe en tête, considèrent l’Algérie comme un acteur stratégique de l’espace euro-méditerranéen et du continent Afrique.

EXPORTATION | l’Algérie a réalisé, en 4 mois 40% de son objectif d’exportation en produits hors hydrocarbure pour l’année 2022 & ont atteint les 2,2 milliards USD,

Un chiffre en augmentation de 82% par rapport la même période de l’année 2021. pic.twitter.com/D11SfFnvTT — Algeria Project (@Algeria3New) June 17, 2022

Une situation financière favorable

Selon le rapport de la Banque mondiale 2023, l’Algérie est dans une situation financière plutôt favorable avec une dette extérieure inférieure à 6/7% du PIB, des réserves de change de 55/60 milliards de dollars, un endettement public de 63% du PIB en 2022.

gré cela, le pays ne peut pas se satisfaire de ces indicateurs monétaires. Il faut donc trouver des solutions pour optimiser le redressement économique entre 2023 et 2025.

98% de recettes en devises

L’Algérie est très dépendant des recettes en devises puisque 98% des rentrées proviennent de ces sources. Dans ce contexte, il est important de garantir une répartition juste du revenu national, assurer la sécurité nationale et promouvoir la cohésion sociale. À cet effet, le gouvernement a lancé 11 initiatives en 2017 pour atteindre les objectifs de la Vision 2030.

Un système bancaire saoudien performant

George Kanaan, PDG de l’Association des banquiers arabes basée à Londres, met en avant le système bancaire saoudien qui constitue un « pilier du secteur » dans la région. Selon lui, L’Arabie Saoudite a connu un processus de modernisation fulgurant et il est primordial de maintenir une vision cohérente pour poursuivre le développement. Pour cela, les réformes sont grandement nécessaires et le système bancaire saoudien continue de se sophistiquer et de miser sur les talents locaux.

M. Kanaan souligne que le Royaume devrait se concentrer davantage sur son expansion mondiale et chercher à élargir sa présence bancaire en Afrique, en Europe, aux États-Unis et en Asie pour faire face à la croissance future.

Une chute des livraisons russes

Les revenus de ventes de pétrole et de gaz en Russie ont chuté de 46%, principalement grâce à un embargo européen et des conditions restrictives imposées par les pays du G7 et leurs alliés. Gazprom affichait également un recul significatif de 46% en janvier sur un an et depuis la chute des livraisons par gazoduc, la société ambitionne de développer ses capacités de gaz naturel.

La situation des hydrocarbures en Algérie s’améliore et les efforts de Sonatrach, Alnaft et du ministère de l’Énergie et des Mines sont à l’origine de celle-ci. Une répartition juste du revenu national et une sécurité nationale sont indispensables pour optimiser le redressement économique entre 2023 et 2025. De plus, le système bancaire saoudien requiert plus d’expansion pour profiter pleinement de la croissance future. Enfin, les exportations russes de pétrole et de gaz sont en baisse suite à l’application d’un embargo européen et des conditions restrictives.

