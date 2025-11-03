L’Algérie brille sur la carte du goût, ses dattes figurent parmi les 25 saveurs mondiales à savourer selon TasteAtlas

L’excellence des dattes algériennes, et plus particulièrement de la Deglet Nour, a été reconnue par le guide culinaire TasteAtlas.

Cette variété, produite par Haddoud Salim à Tolga, Biskra, s’est distinguée dans le classement mondial des meilleures dattes, confirmant ainsi son statut de « Reine des dattes ».

L’Algérie, une référence mondiale dans la production de dattes

Le guide culinaire TasteAtlas a récemment mis en lumière l’excellence de la production de dattes algériennes.

 

Dans son dernier classement des meilleures dattes au monde, la Deglet Nour algérienne s’est distinguée, se hissant dans le top 25 mondial. Cette reconnaissance internationale témoigne du savoir-faire agricole algérien et de la qualité exceptionnelle de ses fruits.

La marque Haddoud Salim, producteur établi à Tolga, dans la région de Biskra, est particulièrement saluée.

Grâce à la saveur inimitable et la texture semi-transparente de ses dattes, elle a su conquérir les palais des gourmets du monde entier, lui valant une place de choix dans ce prestigieux classement.

Haddoud Salim, un producteur algérien qui fait la différence

Installé au cœur de la palmeraie de Tolga, Haddoud Salim est reconnu pour la qualité exceptionnelle de ses dattes.

Cette marque algérienne a su se distinguer parmi les meilleures du monde grâce à son produit phare, la Deglet Nour.

Ce qui fait la différence, c’est le soin apporté à chaque étape : de la pollinisation à la récolte. Nos dattes sont cueillies à maturité optimale, ce qui leur donne cette douceur unique et cette brillance naturelle.
Marouen, 42 ans, producteur à Tolga

TasteAtlas décrit cette datte comme un produit authentique, reflet parfait de la riche tradition algérienne de culture du palmier dattier.

Une reconnaissance qui souligne l’expertise et le savoir-faire unique de Haddoud Salim dans la production de ce fruit emblématique.

La Deglet Nour, une saveur inimitable reconnue mondialement

Née au cœur des oasis algériennes, la Deglet Nour est surnommée « La Reine des dattes ». Sa chair fine et translucide, à la fois tendre et juteuse, séduit les palais du monde entier.


Cette datte se distingue par sa saveur inimitable, mélange de douceur sucrée, de notes de noix et de touches caramélisées.

Voir nos dattes figurer dans un classement mondial, c’est une immense fierté. Cela prouve que la qualité algérienne séduit au-delà de nos frontières.
Nariha, 35 ans, exportatrice de produits agricoles

L’entrée de la Deglet Nour dans le classement de TasteAtlas est une véritable consécration pour cette variété algérienne.

Elle témoigne de l’excellence de la production de dattes en Algérie et confirme la place de choix qu’elle occupe sur la scène gastronomique internationale.

