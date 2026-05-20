L’Algérie célèbre une victoire sanitaire à Genève avec l’élimination d’une maladie

L’Algérie célèbre une avancée majeure en santé publique avec la reconnaissance par l’OMS de l’élimination du trachome comme problème de santé publique.

Cette distinction, remise à Genève, souligne les efforts soutenus du pays pour aligner ses programmes sanitaires sur les standards internationaux et renforcer son système de santé.

Une reconnaissance mondiale pour l’Algérie

Ce mardi à Genève, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement reconnu l’élimination du trachome en Algérie lors d’une cérémonie au siège de l’institution.

Le directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a remis cette distinction au ministre de la Santé algérien, Pr Mohamed Seddik Aït Messaoudene.

L’Algérie a officiellement éliminé le trachome, une cause infectieuse majeure de la cécité, en tant que problème de santé publique, a annoncé jeudi l’Organisation mondiale de la santé sur X L’Algérie devient le 10e pays africain et le 29e au monde à atteindre cette étape… pic.twitter.com/SEooqifdhe — TRT Afrika Français (@trtafrikaFR) April 24, 2026



Cette reconnaissance souligne les efforts continus de l’Algérie dans la lutte contre les maladies tropicales négligées.

Elle met en lumière l’engagement du pays à aligner ses programmes de santé sur les normes internationales.

Cette validation renforce la position de l’Algérie sur la scène internationale, illustrant sa capacité à atteindre des objectifs de santé publique ambitieux.

Une reconnaissance mondiale pour l’Algérie

Ce mardi à Genève, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement reconnu l’élimination du trachome en Algérie lors d’une cérémonie au siège de l’institution.

Les autorités sanitaires algériennes ont déployé des efforts considérables pour obtenir cette reconnaissance.

L’Algérie élimine le trachome en tant que problème de santé publique. Nos chaleureuses félicitations au gouvernement Algérien pour ce succès historique.https://t.co/ShZ2BiQ57d@Sante_Gouv_dz @OMS_Afrique pic.twitter.com/wN49ymvewu — OMS Algérie (@OMS_ALGERIE) April 23, 2026



En se concentrant sur la surveillance et la prévention, elles ont amélioré la prise en charge des maladies tropicales négligées. L’OMS a évalué ces initiatives, confirmant leur conformité avec les standards internationaux.

Cette certification témoigne de la dynamique de santé publique en Algérie, axée sur la prévention et l’amélioration des indicateurs sanitaires. Elle souligne également la capacité du pays à maintenir ces résultats et à renforcer ses acquis en matière de santé publique.

Des efforts exemplaires pour la santé publique

Les autorités algériennes ont mis en place des leviers opérationnels clés pour obtenir cette reconnaissance.

En renforçant les dispositifs de surveillance épidémiologique et en étendant les programmes de prévention, elles ont réussi à améliorer la prise en charge des maladies tropicales négligées.



Ces initiatives ont été évaluées par l’OMS, confirmant leur conformité avec les standards internationaux.

Cette certification illustre la dynamique de santé publique en Algérie, axée sur la prévention et l’amélioration des indicateurs sanitaires. Elle démontre également l’engagement du ministère de la Santé à maintenir ces résultats et à renforcer les acquis pour l’avenir.