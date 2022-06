L’Algérie classée 6ème attraction touristique en Afrique, voici pourquoi !

L’Afrique, une destination qui attire les touristes, développe sa capacité d’accueil, notamment en matière d’hébergement. L’Algérie a parcouru un long chemin, se classant 6e sur le continent. Située au cœur du Maghreb, l’Algérie est la destination de choix pour tous ceux en quête d’évasion et de nouveauté. Car oui, entre les dunes de sable du Sahara, la Grande Mosquée ou la chaleur des Berbères, l’Algérie est un pays riche en culture et en découverte de beauté ! C’est une destination de voyage idéale, avec de nombreux sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Des dunes à perte de vue

Comment évoquer l’Algérie sans évoquer sa proximité permanente avec divers déserts ? En effet, 84 % du territoire algérien est constitué de zones désertiques. L’attrait touristique confirme également cette importance. Car en plus d’être porteur d’évasion, les déserts ont souvent une beauté indescriptible, comme en témoigne le plus grand désert du monde, Tassili n’Ajjer.

La cité de Sefat, où des peintures rupestres sont exposées. Une source de tradition et d’histoire, accompagnée également d’attractions telles que le quad ou les balades à dos de chameau dans le désert du Sahara. De quoi profiter en toute détente des richesses algériennes !

Une richesse culinaire

L’Algérie est un pays très riche, particulièrement en ce qui concerne la cuisine. Elle est directement imprégnée de l’esprit de l’Afrique de l’est et du nord. Des saveurs chargées de texture se mêlent dans des plats plus exotiques les uns que les autres. Mais l’Algérie est aussi connue pour ses produits spécifiques, comme les dattes réputées comme les meilleures de la terre, et les olives, ou le blé, les clémentines. Bref, c’est un terroir riche et sans fin !

L’Algérie et ses hébergements de luxe

L’Algérie est une terre vraiment hospitalière et bienveillante.

Selon ses traditions, ce pays regorge de belles âmes qui feront toutes attentions à vous comme aucune autre. Selon une enquête menée par W Hospitality Group, l’Algérie est l’un des pays africains les plus attractifs concernant le développement hôtelier en Afrique. Il est arrivé au numéro 6. Pour information, l’Algérie compte 2 337 chambres.

Algérie et ses richesses culturelles

L’Algérie est une véritable terre archéologique et ancien état français. C’est une terre qui regorge d’histoires et de merveilleux souvenirs ! Loin des simples ruines, c’est une identité enracinée qui est véhiculée depuis diverses régions comme la Kabylie. De quoi exciter les anthropologues qui seront ravis de découvrir de merveilleuses richesses architecturales, religieuses et culturelles.